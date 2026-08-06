Сюрприз от Трампа: Nintendo увеличила прибыль на 53% благодаря возврату пошлин

Японский игровой гигант Nintendo отчитался о стремительном росте прибыли, превзошедшем самые оптимистичные прогнозы аналитиков. Главным двигателем финансового скачка стал долгожданный возврат средств от правительства США за ранее уплаченные торговые пошлины Дональда Трампа.

Персонажи игр Nintendo Марио и Луиджи. Фото: Pixabay / Alexa

За три месяца чистая прибыль компании выросла на 53,5% и достигла 147,4 млрд иен. Эксперты рынка ожидали гораздо более скромного показателя в районе 77,8 млрд иен. В то же время, общая выручка Nintendo снизилась на 10% до 517,8 млрд иен, поскольку хорошие продажи новой консоли Switch 2 и свежих игровых релизов не смогли полностью компенсировать общее падение показателей по сравнению с прошлым годом.

Ключевую роль в финансовом успехе сыграло решение Верховного суда США, признавшего введенные Трампом "пошлины освобождения" незаконными. После этого американская администрация начала процесс возврата около 100 млрд долларов импортерам. Nintendo, ранее подавшая иск с требованием возместить уплаченные средства вместе с процентами, уже получила существенную часть выплат.

При этом компания очутилась в центре скандала. Потребители подали против Nintendo коллективный иск, обвинив ее в том, что она повышала цены на товары из-за пошлин, но после получения компенсации от государства не спешит возвращать деньги покупателям. В Nintendo эти обвинения отвергают и называют безосновательными.

Аналитики убеждены, что полученные от США средства позволят компании покрыть риски и дальше активнее продвигать новую консоль Switch 2 на мировом рынке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что игровой гигант EA продан за 55 миллиардов долларов, но геймерам стоит готовиться к худшему.



