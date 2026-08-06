Сюрприз від Трампа: Nintendo збільшила прибуток на 53% завдяки поверненню мит

Японський ігровий гігант Nintendo відзвітував про стрімке зростання прибутку, яке перевершило найоптимістичніші прогнози аналітиків. Головним рушієм фінансового стрибка стало довгоочікуване повернення коштів від уряду США за раніше сплачені торговельні мита Дональда Трампа.

Персонажі ігор Nintendo Маріо та Луїджі. Фото: Pixabay / Alexa

За три місяці чистий прибуток компанії зріс на 53,5% і досяг 147,4 млрд єн. Експерти ринку очікували набагато скромнішого показника в районі 77,8 млрд єн. Водночас загальний виторг Nintendo знизився на 10% до 517,8 млрд єн, оскільки гарні продажі нової консолі Switch 2 та свіжих ігрових релізів не змогли повністю компенсувати загальне падіння показників порівняно з минулим роком.

Ключову роль у фінансовому успіху відіграло рішення Верховного суду США, який визнав введені Трампом "мита визволення" незаконними. Після цього американська адміністрація розпочала процес повернення близько 100 мільярдів доларів імпортерам. Nintendo, яка раніше подала позов з вимогою відшкодувати сплачені кошти разом із відсотками, вже отримала суттєву частину виплат.

При цьому компанія опинилася в центрі скандалу. Споживачі подали проти Nintendo колективний позов, звинувативши її в тому, що вона підвищувала ціни на товари через мита, але після отримання компенсації від держави не поспішає повертати кошти покупцям. У Nintendo ці звинувачення відкидають і називають безпідставними.

Аналітики переконані, що отримані від США кошти дозволять компанії покрити ризики й надалі активніше просувати нову консоль Switch 2 на світовому ринку.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" розповідав, що ігрового гіганта EA продано за 55 мільярдів доларів, але геймерам варто готуватися до гіршого.



