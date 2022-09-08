Берлускони выступил с заявлением о войне в Украине: что предлагает итальянский друг Путина

Бывший одиозный премьер-министр Италии Сильвио Берлускони хочет помочь урегулировать войну в Украине, которую начал глава Кремля Путин. Он заявил, что вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой готов стать посредником в переговорах с РФ. Об этом пишет Corriere Della Sera.

Сильвио Берлускони и Путин (фото из открытых источников)

Берлускони считает, что антироссийские санкции, введенные Западом, совсем не влияют на экономику РФ и Москву. По его мнению, пока нет "никаких экономических потерь для Путина".

"Мне кажется, он вполне способен противостоять санкциям и потолку цены на газ. На данный момент я не вижу никаких экономических потерь для Путина", – сказал одиозный политик.

Однако бывший премьер Италии уверен, что может помочь остановить войну в Украине.

"С Меркель я хотел бы попытаться убедить и быть посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", – заявил Берлускони.

Кроме этого, Берлускони сожалеет и разочарован, что РФ "укрепляет коммунистический тоталитаризм Китая" вместо сближения с ЕС.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, могут ли индонезийские переговоры Зеленского и Путина остановить войну. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает приглашение на участие в ноябрьском саммите "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии, где также может присутствовать российский диктатор Владимир Путин. Об этом в эфире национального телемарафона отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Директор Института стратегических исследований и безопасности, экс-представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях, правозащитник Павел Лысянский размышляет, что гипотетическая встреча Зеленского и Путина на полях G20 – это будет не тот формат, на котором что-то может коренным образом решиться.

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