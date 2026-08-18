Битва за пляж: монахини пошли войной против властей итальянского городка

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Сергій Кречмаровський
На побережье Лигурии в городе Споторно разразился громкий конфликт между религиозной общиной и местной администрацией. Монахини из ордена "Suore di Carità di Santa Maria" вступили в жесткое противостояние с мэром из-за намерения властей отобрать у них управление пляжным клубом "Bagni Gino Garrone".
Иллюстративное фото: Пляжный клуб / Изображение сгенерировано ИИ
Сестры управляют 50-метровым участком побережья еще с 1946 года. Они сдавали в аренду шезлонги и зонтики, а все заработанные средства направляли на благотворительность: содержание местного детского сада и летних лагерей.
Ситуация накалилась после того, как мэр Споторно Маттиа Фиорини объявил о намерении выставить участок на открытый аукцион. Власти стремятся выполнить требования директивы Болкештейна Европейского Союза, которая обязывает ликвидировать монополии на прибрежных территориях и передавать права на концессии через прозрачные конкурсы.
Согласно плану мэрии, участок превратят в "свободный обустроенный пляж", где вход будет бесплатным, а плата будет взиматься только за дополнительные услуги.
Несмотря на общественный резонанс, глава города остается непоколебимым и подчеркивает, что закон один для всех:
Официальный конкурс запланирован на осень. Споторно может стать одним из первых итальянских курортов, который выполнит требования Брюсселя по реформированию прибрежных зон.
Напоминаем: ранее портал "Комментарии" рассказывал о райском острове, на который не пустят даже за миллионы долларов.