Битва за пляж: черниці пішли війною проти влади італійського містечка

На узбережжі Лігурії в містечку Споторно спалахнув гучний конфлікт між релігійною громадою та місцевою адміністрацією. Черниці з ордену "Suore di Carità di Santa Maria" вступили у жорстке протистояння з мером через намір влади відібрати в них управління пляжним клубом "Bagni Gino Garrone".

Ілюстративне фото: Пляжний клуб / Зображення згенеровано ШІ

Сестри керують 50-метровою ділянкою узбережжя ще з 1946 року. Вони здавали в оренду шезлонги та парасольки, а всі зароблені кошти спрямовували на благодійність: утримання місцевого дитячого садка та літніх таборів.

Ситуація загострилася після того, як мер Споторно Маттіа Фіоріні оголосив про намір виставити ділянку на відкритий аукціон. Влада прагне виконати вимоги директиви Болкештейна Європейського Союзу, яка зобов'язує ліквідувати монополії на прибережних територіях і передавати права на концесії через прозорі конкурси.

Згідно з планом мерії, ділянку перетворять на "вільний облаштований пляж", де вхід буде безкоштовним, а плата братиметься лише за додаткові послуги.

"Це наше! Чому муніципалітет хоче відібрати у нас пляж? Якщо вони це зроблять, ми навіть не зможемо утримувати школу", — заявила під час слухань 80-річна сестра Міранда.

Попри суспільний резонанс, очільник міста залишається непохитним і наголошує, що закон один для всіх:

"Якщо вони хочуть продовжувати керувати концесією, вони повинні брати участь у тендері на загальних підставах, як і всі інші", — підкреслив Маттіа Фіоріні.

Офіційний конкурс запланований на осінь. Споторно може стати одним із перших італійських курортів, який виконає вимоги Брюсселя щодо реформування прибережних зон.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав про райський острів, на який не пустять навіть за мільйони доларів.



