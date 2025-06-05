Будьте осторожны, покупая мороженое в этой стране: в чем опасность

Для многих туристов одной из визиток в Италии является знаменитый замороженный десерт джелато, которым местным жителям удается есть в течение всего года. Однако нередко туристы попадают на крючок нечестных торговцев и оказываются обманутыми, получив "ложное мороженое" по завышенной цене.

Джелато в Италии. Фото: из открытых источников

Особенно часто такое случается в оживленных туристических городках вроде Рима или Венеции.

Кулинарные эксперты из The Kitchn обращают внимание, что классическое джелато "сбивается гораздо медленнее, в результате чего оно впитывает меньше воздуха и становится плотнее мороженого".

Путешественникам советуют простой способ распознать поддельное джелато – если цвет мороженого особенно яркий, это, как правило, признак того, что вы приобретаете "феечное" джелато. Классическое джелато в Италии преимущественно бледно, поскольку производители не используют искусственные пищевые красители в процессе приготовления.

Туристам также советуют не полениться и обратиться за помощью к Google или Tripadvisor. На этих платформах в сетях вы можете найти джелатерию с высокими рейтингами.

Читайте на портале "Комментарии" — житель Таиланда Райбан Накленгбун хотел просто полакомиться мороженым в жаркий день, но эта покупка стала для него настоящим шоком. Раскрыв сверток, он обнаружил в десерте что-то похожее на глаз. Впоследствии стало ясно, что внутри его мороженого была змея.

Также издание "Комментарии" сообщало – мороженое – это десерт, который любят миллионы людей по всему миру. Его популярность не убавляется с годами, и это не случайно.

Одной из главных причин популярности мороженого является его разнообразие вкусов. От классических ванильного, шоколадного и клубничного до экзотических вкусов, таких как манго, зеленое чайное мороженое или даже бекон. Каждый может найти что-то по своему вкусу. Это делает мороженое универсальным десертом, подходящим для любого настроения и события.