Центр Рима усеял дождь из мертвых птиц: что произошло (ВИДЕО)

Жители Рима, несмотря на запрет, решили встретить Новый год ярко и громко, использовав для этого салюты и петарды. Но такие действия привели к массовой гибели птиц, которые словно дождь падали с неба, ударяясь об асфальт.

центр Рима усеял дождь из мертвых птиц (фото из открытых источников)

На фотографиях и видео, опубликованных в сети из центра столицы видно, что дороги усеяны телами погибших скворцов. Предполагается, что птицы сидели на деревьях, но их напугали громыхания и вспышки, поэтому они запаниковали, стали лететь и в темноте сталкивались между собой, ударялись в рекламные щиты, дома и другие постройки. Многие пернатые погибли от сердечного приступа, вызванного сильным испугом. Другие покалечились, ударяясь об асфальт.

Согласно источнику, трупами пернатых больше всего была усыпана центральная улица, Эсквилинский холм и территория возле станции "Термины", где расположен железнодорожный вокзал.

Отмечается, что власти Рима за день до Нового года запретили жителям использовать пиротехнические изделия, вплоть до 6 января, пригрозив штрафом в 500 евро (более 17 тыс. гривен). Но нашлось немало горожан, которые проигнорировали данное требование.

Напомним, что накануне 2021 года мир потерял редкого белого киви по кличке Манукура, который обитал в национальном центре дикой природы "Пуката". Эта белоснежная птица была настоящей звездой, в честь нее выпустили детскую книгу и множество игрушечных копий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в исследовании Национальной академии наук США говорится, что 1,5 миллиарда птиц были спасены из-за введенных норм и мер по уменьшению озонового слоя, предусмотренных Законом о чистом воздухе.

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