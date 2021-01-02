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Центр Рима усеял дождь из мертвых птиц: что произошло (ВИДЕО)

Мертвых птиц было много в центре города

сегодня, 08:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Жители Рима, несмотря на запрет, решили встретить Новый год ярко и громко, использовав для этого салюты и петарды. Но такие действия привели к массовой гибели птиц, которые словно дождь падали с неба, ударяясь об асфальт.

Центр Рима усеял дождь из мертвых птиц: что произошло (ВИДЕО)

центр Рима усеял дождь из мертвых птиц (фото из открытых источников)

На фотографиях и видео, опубликованных в сети из центра столицы видно, что дороги усеяны телами погибших скворцов. Предполагается, что птицы сидели на деревьях, но их напугали громыхания и вспышки, поэтому они запаниковали, стали лететь и в темноте сталкивались между собой, ударялись в рекламные щиты, дома и другие постройки. Многие пернатые погибли от сердечного приступа, вызванного сильным испугом. Другие покалечились, ударяясь об асфальт. 

Согласно источнику, трупами пернатых больше всего была усыпана центральная улица, Эсквилинский холм и территория возле станции "Термины", где расположен железнодорожный вокзал.

Отмечается, что власти Рима за день до Нового года запретили жителям использовать пиротехнические изделия, вплоть до 6 января, пригрозив штрафом в 500 евро (более 17 тыс. гривен). Но нашлось немало горожан, которые проигнорировали данное требование. 

Напомним, что накануне 2021 года мир потерял редкого белого киви по кличке Манукура, который обитал в национальном центре дикой природы "Пуката". Эта белоснежная птица была настоящей звездой, в честь нее выпустили детскую книгу и множество игрушечных копий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в исследовании Национальной академии наук США говорится, что 1,5 миллиарда птиц были спасены из-за введенных норм и мер по уменьшению озонового слоя, предусмотренных Законом о чистом воздухе.


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Источник: https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/21_gennaio_01/capodanno-pioggia-storni-morti-botti-centro-roma-8e9567fc-4c16-11eb-a215-44d7eb47eab9.shtml
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