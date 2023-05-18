Число жертв в Италии растет: наибольшее наводнение за 100 лет

Регион Эмилия-Романья на севере Италии в последние дни пострадал от сильнейших ливней за последние 100 лет, что привело к масштабному и катастрофическому наводнению. В настоящее время известно об 11 погибших и десятках тысяч эвакуированных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Наводнение в Италии. Фото из открытых источников

Эмилия-Романья – регион на севере Италии, который сейчас борется с большим наводнением. Местные власти сообщили, что от наводнения пострадал 41 город и было зафиксировано более 280 оползней.

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По состоянию на 18 мая была подтверждена гибель 11 человек в результате наводнения. Большинство пострадавших утонули в своих домах и автомобилях, а тело одного мужчины обнаружили на пляже. Кроме того, еще около 20 тыс. жителей региона вынуждены были эвакуироваться и покинуть свои дома. Чтобы спастись, итальянцы вынуждены вылезать на крыши домов.

О катастрофическом наводнении, которого не было в регионе 100 лет, сообщает итальянский синоптик Пьерлуиджи Ранди, живущий неподалеку от эпицентра разрушений. По его словам, через две недели на севере Италии выпало столько осадков, сколько обычно фиксируют за семь месяцев. Ранди считает, что это климатический кризис.

Президент региона Эмилии-Романья Стефано Боначчини сравнил масштабное наводнение с землетрясением, произошедшим здесь 11 лет назад, во время которого погибли 28 человек.

"Ущерб будет количественно меньше, но составит несколько миллиардов евро. Мы восстановим все, как делали во время землетрясения", — говорит Боначчини.

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