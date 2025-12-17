Давление Трампа усиливается: Мелони ответила, готова ли Италия и дальше поддерживать Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала и дальше усиливать давление на Россию, считая это ключевым условием для достижения договоренностей о прекращении войны против Украины. Об этом она заявила во время выступления в итальянском парламенте в преддверии саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе, сообщает ANSA со ссылкой на Укринформ.

Джорджа Мелони. Фото: из открытых источников

По словам главы правительства, несмотря на заявления российской пропаганды, Москва находится в сложной позиционной войне, сопровождающейся значительными потерями.

Именно эта ситуация, подчеркнула Мэлони, и может заставить российское руководство согласиться на реальные переговоры по завершению боевых действий. Она подчеркнула, что ослабление международного давления только откладывает возможность достижения мира.

Мэлони также заверила, что Италия не планирует уменьшать поддержку Украины, особенно в период, который она назвала одним из самых сложных в последние годы. По ее словам, Рим и дальше будет оставаться на стороне Киева вместе с европейскими и трансатлантическими партнерами.

Отдельно премьер подчеркнула, что Европейский Союз и Соединенные Штаты не являются соперниками по вопросу урегулирования войны, а действуют согласованно. Она отметила переговоры, которые состоялись в Берлине с участием европейских лидеров, представителей США и президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что они прошли в атмосфере единства и конструктивного диалога.

Мелони повторила позицию Италии относительно участия в возможной миротворческой миссии, заявив, что страна не будет направлять свои войска в Украину даже в случае достижения договоренности о прекращении огня.

Ранее СМИ сообщали, что во время одной из последних встреч президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, и вместо привычных заверений в солидарности фактически выполняла роль посредника Белого дома и пыталась склонить Киев к компромиссам.

Читайте на портале "Комментарии" — Мелони поставила ЕС жесткий ультиматум из-за Трампа: в чем причина.



