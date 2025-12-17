Тиск Трампа посилюється: Мелоні відповіла, чи готова Італія й далі підтримувати Україну

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала й надалі посилювати тиск на Росію, вважаючи це ключовою умовою для досягнення домовленостей про припинення війни проти України. Про це вона заявила під час виступу в італійському парламенті напередодні саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі, повідомляє ANSA з посиланням на Укрінформ.

Джорджа Мелоні. Фото: з відкритих джерел

За словами глави уряду, попри заяви російської пропаганди, Москва перебуває у складній позиційній війні, яка супроводжується значними втратами.

Саме ця ситуація, наголосила Мелоні, і може змусити російське керівництво погодитися на реальні переговори щодо завершення бойових дій. Вона підкреслила, що послаблення міжнародного тиску лише відтермінує можливість досягнення миру.

Мелоні також запевнила, що Італія не планує зменшувати підтримку України, особливо в період, який вона назвала одним із найскладніших за останні роки. За її словами, Рим і надалі залишатиметься на боці Києва разом з європейськими та трансатлантичними партнерами.

Окремо прем’єрка наголосила, що Європейський Союз і Сполучені Штати не є суперниками у питанні врегулювання війни, а діють узгоджено. Вона відзначила переговори, які цього тижня відбулися в Берліні за участю європейських лідерів, представників США та президента України Володимира Зеленського, зазначивши, що вони пройшли в атмосфері єдності та конструктивного діалогу.

Водночас Мелоні повторила позицію Італії щодо участі у можливій миротворчій місії, заявивши, що країна не направлятиме свої війська до України навіть у разі досягнення домовленості про припинення вогню.

Раніше ЗМІ повідомляли, що під час однієї з останніх зустрічей президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, та замість звичних запевнень у солідарності фактично виконувала роль посередника Білого дому та намагалася схилити Київ до компромісів.

