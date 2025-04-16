Держался до последнего: какой крупнейший банк уйдет из РФ

Правительство Италии обратится с убедительной просьбой к UniCredit покинуть Россию как можно скорее. Это одно из условий для одобрения поглощения банком более мелкого конкурента Banco BPM. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters.

UniCredit уходит из России. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что UniCredit входит в число немногих международных банков, которые не смогли выйти из России после начала полномасштабной войны против в Украине. Генеральный директор Андреа Орсель объяснил позицию банка тем, что он не хотел навредить акционерам, ведь пришлось бы принимать непопулярные решения.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже выставил UniCredit жесткие требования перестать медлить и убрать свой бизнес из России.

Правительство Джорджии Мелони рассматривает сделку в соответствии с так называемыми правилами "золотой акции", позволяющими ему блокировать или устанавливать условия для иностранных и внутренних корпоративных поглощений в стратегических секторах, таких как энергетика, телекоммуникации и банковское дело.

Ожидается, что Италия также попросит UniCredit сохранить стабильную ставку между кредитами и депозитами и поддерживать текущие операции по финансированию проектов.

Правительство может обговорить сделку уже на этой неделе, поскольку заседание кабинета министров должно состояться в пятницу. Правительство склоняется к условному одобрению сделки Unicredit-Banco BPM, и решение ожидается к концу апреля.

UniCredit заявил в этом месяце, что он запустит свою заявку на покупку акций BPM на сумму 14 млрд евро 28 апреля после получения одобрения от рыночного надзорного органа Consob. Однако кредитор оставляет за собой право подождать до 30 июня, чтобы решить, продолжать ли условия предложения.

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