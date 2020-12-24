Десять млн евро на Колизей: что изменится в римской достопримечательности

Знаменитый на весь мир Колизей в Риме решили модернизировать. Для развлечения туристов в сооружении установят выдвижной пол. Власти намерены вложить в проект около десяти миллионов евро и уже объявили конкурс на лучшее предложение по дизайну объекта. Заявки будут принимать до 1 февраля 2021 года. А саму реконструкцию планируют завершить за два или три года.

Колизей в Риме считается одним из чудес света

Инициаторы изменений сообщают, что в основу перестройки положена идея о том, чтобы дать туристам и посетителям Колизея большее ощущение сопричастности к гладиаторам, которые сражались на арене.

"Мы хотим дать представление о том, как это было, и мы ждем предложений со всего мира", — заявила директор Колизея Альфонсина Руссо.

Напомним, что римский Колизей по праву считается одним из наиболее грандиозных построек в Древнем мире. Строительство амфитеатра вместимостью свыше 50 000 человек велось на протяжении восьми лет. Первые камни в будущую постройку заложили при императоре Веспансиане в 72 году нашей эры. Освятил сооружение в 80 году император Тит.

На протяжении долгих лет Колизей служил местом поединков гладиаторов, боев людей с животными и прочих публичных сражений.

Как сообщал портал "Комментарии", ирландский турист был обвинен в вандализме в римском Колизее после того, как сотрудники Службы безопасности заметили, что он якобы вырезал свои инициалы на древнем итальянском сооружении.

Колизей, считающийся одним из семи чудес современного мира, является объектом Всемирного наследия наряду с 54 другими итальянскими достопримечательностями, составляющими исторический центр города. Мужчину обвиняют в повреждении исторической и художественной достопримечательности, что является преступлением по итальянским законам. Если его признают виновным, ему грозит серьезное наказание. Это преступление карается тюремным заключением на срок до одного года или штрафом в размере не менее 2065 евро.

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