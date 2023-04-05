Экс-премьера Италии, который называл себя другом Путина, госпитализировали, он в реанимации

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Кравцев Сергей
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони находится в реанимации в миланской больнице с утра среды. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Ansa".
Сильвио Берлускони. Фото: GETTY IMAGES
Берлускони находится в отделении интенсивной терапии из-за сердечно-сосудистых проблем. Его госпитализировали в среду с дыхательной недостаточностью.
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Сейчас сообщается, что состояние бывшего премьера стабильное.
Он уточнил, что не смог напрямую пообщаться с Берлускони, поскольку был занят на других встречах и без телефона.
Берлускони в последние годы неоднократно страдал от приступов недомогания и только на прошлой неделе вышел из больницы.
Напомним, Берлускони в феврале, комментируя встречу премьера Италии Джорджии Мелони и президента Владимира Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, заявил, что, если бы он все еще был премьер-министром, он бы не встречался с Зеленским.
Он заявил, что, если бы Зеленский прекратил "атаковать" два региона на востоке Украины, российское нападение на Украину не произошло бы вообще.
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