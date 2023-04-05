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Экс-премьера Италии, который называл себя другом Путина, госпитализировали, он в реанимации

Сильвио Берлускони госпитализировали, он в реанимации

сегодня, 18:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони находится в реанимации в миланской больнице с утра среды. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Ansa".

Экс-премьера Италии, который называл себя другом Путина, госпитализировали, он в реанимации

Сильвио Берлускони. Фото: GETTY IMAGES

Берлускони находится в отделении интенсивной терапии из-за сердечно-сосудистых проблем. Его госпитализировали в среду с дыхательной недостаточностью.


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Сейчас сообщается, что состояние бывшего премьера стабильное. 

"Сильвио Берлускони находится в тяжелом, но стабильном состоянии", — сообщили парламентские источники партии Берлускони Forza Italia.

"Берлускони госпитализирован, потому что предыдущая проблема не была решена", — сказал глава МИД Италии Антонио Таяни в кулуарах встречи министров иностранных дел НАТО.

Он уточнил, что не смог напрямую пообщаться с Берлускони, поскольку был занят на других встречах и без телефона.

Берлускони в последние годы неоднократно страдал от приступов недомогания и только на прошлой неделе вышел из больницы. 

Напомним, Берлускони в феврале, комментируя встречу премьера Италии Джорджии Мелони и президента Владимира Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, заявил, что, если бы он все еще был премьер-министром, он бы не встречался с Зеленским.

Он заявил, что, если бы Зеленский прекратил "атаковать" два региона на востоке Украины, российское нападение на Украину не произошло бы вообще.

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Источник: https://www.ansa.it/
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