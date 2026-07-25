Федорова приглашают на работу в правительство Италии: детали

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров после своей отставки получил неожиданное предложение продолжить карьеру в Европе. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщил, что пригласил украинского чиновника стать своим советником, высоко оценив его роль в трансформации украинской армии и развитии современных военных технологий. Об этом Крозетто рассказал в комментарии Reuters.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

По его словам, он связался с Федоровым уже на следующий день после его увольнения из украинского правительства и предложил приехать в Рим для работы в Министерстве обороны Италии.

Итальянский министр отметил, что бывший глава украинского оборонного ведомства был искренне тронут таким предложением и воспринял его как проявление уважения, поддержки и дружеского отношения со стороны Италии.

Особое внимание Крозетто уделил достижениям Федорова в сфере внедрения инноваций. По его словам, именно украинский чиновник стал одним из архитекторов технологической трансформации современной войны, сделав ставку на беспилотные системы, цифровые решения и новые подходы к ведению боевых действий.

Глава Минобороны Италии убежден, что эти изменения помогли Украине не только остановить продвижение российских войск в начале полномасштабного вторжения, но и впоследствии изменить ситуацию на отдельных участках фронта. По его мнению, опыт Федорова представляет ценность не только для Украины, но и для европейских государств, которые активно пересматривают собственные оборонные стратегии.

Пока неизвестно, принял ли экс-министр украинского правительства предложение итальянской стороны. Сам Михаил Федоров публично не комментировал возможную работу в Риме и дальнейшие планы после ухода с должности.

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