Федорова запрошують на роботу до уряду Італії: деталі

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров після своєї відставки отримав несподівану пропозицію продовжити кар'єру у Європі. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, що запросив українського чиновника стати своїм радником, високо оцінивши його роль у трансформації української армії та розвитку сучасних військових технологій. Про це Крозетто розповів у коментарі Reuters.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

За його словами, він зв'язався з Федоровим уже наступного дня після його звільнення з українського уряду та запропонував приїхати до Риму для роботи в Міністерстві оборони Італії.

Італійський міністр зазначив, що колишній глава українського оборонного відомства був щиро зворушений такою пропозицією і сприйняв її як прояв поваги, підтримки та дружнього ставлення з боку Італії.

Особливу увагу приділив Крозетто досягненням Федорова у сфері впровадження інновацій. За його словами, саме український чиновник став одним із архітекторів технологічної трансформації сучасної війни, зробивши ставку на безпілотні системи, цифрові рішення та нові підходи до ведення бойових дій.

Глава Міноборони Італії переконаний, що ці зміни допомогли Україні не лише зупинити поступ російських військ на початку повномасштабного вторгнення, а й згодом змінити ситуацію на окремих ділянках фронту. На його думку, досвід Федорова становить цінність не лише для України, а й для європейських держав, які активно переглядають власні оборонні стратегії.

Поки що невідомо, чи прийняв екс-міністр українського уряду пропозицію італійської сторони. Сам Михайло Федоров публічно не коментував можливу роботу в Римі та подальші плани після звільнення з посади.

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