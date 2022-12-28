Глава Минобороны Италии рассказал, в каком случае Россия применит ядерное оружие

Когда российское руководство поймет, что Россия обречена на поражение в войне против Украины, оно может пойти на применение тактического ядерного оружия. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто, пишет издание "Il Fatto Quotidiano".

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Фото: из открытых источников

"Применение тактической ядерной энергетики планируется Россией. Для нас это немыслимо, а для Москвы — да, если будет пройдена точка невозврата, если они рискуют потерпеть поражение. Короче говоря, опасность потенциально существует, хотя и очень маловероятна", — отметил Крозетто.

В то же время глава Минобороны Италии заверил, что Рим продолжит поддерживать Украину в том числе предоставлением военной помощи.

Министр заявил, что компоновка шестого пакета помощи Украине еще не начата, но подтвердил, что "Украина месяцами просит о поддержке против воздушных атак на гражданские объекты: больницы, школы, электростанции".

По словам Крозетто, Россия окончательно перешла все допустимые красные линии и поэтому весь цивилизованный мир продолжит поддерживать Украине защищать свою территорию и свой суверенитет.

По мнению министра обороны, "поставки должны быть совместимы с наличием возможности пополнить запасы этого оружия и передать его Киеву в хорошем рабочем состоянии".

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