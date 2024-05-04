Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что итальянские солдаты ни при каких условиях не могут быть вовлечены в войну в Украине.

Италия продолжит поддерживать Украину. Фото из открытых источников

"Наша позиция не меняется. Мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем. Но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт", – сказал Гвидо Крозетто.

Министр обороны Италии подчеркнул, что "Украине нужно помочь во избежание расширения конфликта". Иначе, по его словам, если война выйдет за пределы Украины, "Италии будет что терять". Он также заявил, что Италия выступает против повышения напряженности между Европой и РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сейчас у России недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области. "Идут активные боевые действия. Периодически враг меняет тактику, но в целом о возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано. Для открытия новой линии фронта российская армия должна сосредоточить группировки не менее 100 тысяч военнослужащих. Пока такого скопления в РФ нет", — сказал глава. ОВА.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжат продвижение на фронте в ближайшее время, но разгром украинских сил маловероятен. По оценке американского чиновника, который общался с NYT, Россия продолжит добывать незначительные успехи на востоке и юго-востоке до 9 мая, которое для Москвы имеет символическое значение. Однако, по его словам, военные США считают, что "украинские военные не будут разгромлены вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов".