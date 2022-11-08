Граждане Италии призывают власть перестать помогать Украине

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Віталій Розкаряка
В эти выходные
одновременно в нескольких городах Италии состоялись массовые демонстрации,
посвященные украинскому народу. По данным польского издания Wyborcza, не все
митинги имели одну и ту же цель. Так, к примеру, жители Рима вышли на улицы,
чтобы призвать Украину и Россию к миру, а вот в Милане участники акции
поддержали оказание европейскими странами вооруженной помощи Украине, выразив
солидарность с украинским народом, решившим защищать себя и свои земли военным
путем.
фото тематическое, из открытых источников
Если верить
недавно проведенному опросу, порядка 60% итальянцев хотят, чтобы война в
Украине поскорее закончилась, и все, что для этого нужно сделать, по их мнению,
так это немедленное начало переговоров между Москвой и Киевом. Лишь 27% граждан
средиземного государства поддерживают властей европейских стран в оказании ими
вооруженной помощи Украине.
"В свое время
Украина получила солидную военную поддержку и помощь, много оружия и техники.
Сейчас пришло время переговоров и мира. Мы – итальянцы, устали слышать лишь об
одной стратегии завершения конфликта в Украине – эскалации", — заявил
экс-премьер-министр Италии, лидер популярной политической партии "Пять звезд"
Джузеппе Конте.
Отмечается, что
именно Конте инициировал проведение подобных шествий, в поддержку не Украины, а
мирных переговоров. Будучи "лидером мнений", а также имея многотысячное число
подписчиков в социальных сетях, политику удалось собрать на улицах столицы
очень много своих сторонников. Своей акцией они требовали от нынешнего
правительства больше не передавать оружие Украине без одобрения парламента, да
и вообще, просили оградить Италию от какого-либо участия в вооруженном конфликте
между Украиной и РФ.
Напомним, ранее
мы сообщали, что украинским беженцам в Польше придется платить за жилье.
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