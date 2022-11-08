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Граждане Италии призывают власть перестать помогать Украине

Митинги под эгидой "Мы против войны" прошли в нескольких городах Италии

сегодня, 11:09
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Автор:

Віталій Розкаряка

В эти выходные одновременно в нескольких городах Италии состоялись массовые демонстрации, посвященные украинскому народу. По данным польского издания Wyborcza, не все митинги имели одну и ту же цель. Так, к примеру, жители Рима вышли на улицы, чтобы призвать Украину и Россию к миру, а вот в Милане участники акции поддержали оказание европейскими странами вооруженной помощи Украине, выразив солидарность с украинским народом, решившим защищать себя и свои земли военным путем.

Граждане Италии призывают власть перестать помогать Украине

фото тематическое, из открытых источников

Если верить недавно проведенному опросу, порядка 60% итальянцев хотят, чтобы война в Украине поскорее закончилась, и все, что для этого нужно сделать, по их мнению, так это немедленное начало переговоров между Москвой и Киевом. Лишь 27% граждан средиземного государства поддерживают властей европейских стран в оказании ими вооруженной помощи Украине.

"В свое время Украина получила солидную военную поддержку и помощь, много оружия и техники. Сейчас пришло время переговоров и мира. Мы – итальянцы, устали слышать лишь об одной стратегии завершения конфликта в Украине – эскалации", — заявил экс-премьер-министр Италии, лидер популярной политической партии "Пять звезд" Джузеппе Конте.

Отмечается, что именно Конте инициировал проведение подобных шествий, в поддержку не Украины, а мирных переговоров. Будучи "лидером мнений", а также имея многотысячное число подписчиков в социальных сетях, политику удалось собрать на улицах столицы очень много своих сторонников. Своей акцией они требовали от нынешнего правительства больше не передавать оружие Украине без одобрения парламента, да и вообще, просили оградить Италию от какого-либо участия в вооруженном конфликте между Украиной и РФ.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинским беженцам в Польше придется платить за жилье. 



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Источник: https://wyborcza.pl/7,75399,29114713,wlosi-pragna-pokoju-w-ukrainie-niektorzy-niemal-za-wszelka.html
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