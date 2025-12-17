Городок в Италии славен сыром и вином предлагает 20 тыс. евро за переезд: есть только одно условие

Небольшой исторический городок Радикондоли в итальянской Тоскане запустил одну из самых щедрых программ привлечения новых жителей в Европе. Местные власти готовы выплатить до 20 тысяч евро тем, кто согласится купить или арендовать жилье и переехать сюда на постоянное проживание.

Город Радикондоли в Италии. Фото: Франческо Гуаргуальные

Радикондоли расположен в 40 минутах езды от Сиены и примерно в часе от Флоренции. Когда-то здесь проживало около 3 тысяч человек, а ныне живет меньше тысячи. Из 450 домов более сотни пустуют. Именно демографический спад заставил местные власти создать программу поощрения.

Программа действует с 2023 года и предусматривает финансовую поддержку новых жителей. Те, кто покупает жилье, могут получить до 20 тысяч евро компенсации, а также дополнительные 6 тысяч на бытовые расходы, включая отопление или транспорт. Цены в Радикондоле за жилье стартуют от 50 тысяч евро за небольшие дома и достигают 100 тысяч евро и больше. Благодаря субсидиям фактическая стоимость жилья может снизиться почти вдвое.

В 2025 году инициативу расширили, и теперь муниципалитет покрывает до 50% арендной платы в течение первых двух лет проживания. Таким образом, аренда типичного жилья в итальянском городе стоит 400 евро, а со скидкой будет 200 евро. Кроме того, для семей с детьми предусмотрены образовательные гранты и помощь со школьными учебниками.





Единственное ключевое условие программы – это длительное проживание. Покупатели жилья обязаны жить в Радикондоле не менее 10 лет, а арендаторы не менее четырех. Власти надеются, что это поможет не только заселить пустые дома, но и вернуть жизнь в древний тосканский городок.

