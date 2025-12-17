Містечко в Італії славетне сиром та вином пропонує 20 тис. євро за переїзд: є лише одна умова

Невелике історичне містечко Радікондолі в італійській Тоскані запустило одну з найщедріших програм залучення нових мешканців у Європі. Місцева влада готова виплатити до 20 тисяч євро тим, хто погодиться купити або орендувати житло й переїхати сюди на постійне проживання.

Місто Радікондолі в Італії. Фото: Франческо Гуаргуальні

Радікондолі розташоване за 40 хвилин їзди від Сієни та приблизно за годину від Флоренції. Колись тут мешкали близько 3 тисяч людей, а нині живе менше тисячі. З 450 будинків понад сотня стоїть порожніми. Саме демографічний спад змусив місцеву владу створити програму заохочення.

Програма діє з 2023 року і передбачає фінансову підтримку для нових мешканців. Ті, хто купує житло, можуть отримати до 20 тисяч євро компенсації, а також додаткові 6 тисяч на побутові витрати, зокрема опалення чи транспорт. Ціни в Радікондолі за житло стартують від 50 тисяч євро за невеликі оселі й сягають 100 тисяч євро і більше за великі будинки. Завдяки субсидіям фактична вартість житла може зменшитися майже вдвічі.

У 2025 році ініціативу розширили і тепер муніципалітет покриває до 50% орендної плати протягом перших двох років проживання. Таким чином оренда типового житла в італійському місті коштує 400 євро, а зі знижкою буде 200 євро. Крім того, для сімей з дітьми передбачені освітні гранти та допомога зі шкільними підручниками.





Єдина ключова умова програми – це тривале проживання. Покупці житла зобов’язані жити в Радікондолі щонайменше 10 років, а орендарі не менше чотирьох. Влада сподівається, що це допоможе не лише заселити порожні будинки, а й повернути життя в стародавнє тосканське містечко.

