Містечко в Італії славетне сиром та вином пропонує 20 тис. євро за переїзд: є лише одна умова
Містечко в Італії славетне сиром та вином пропонує 20 тис. євро за переїзд: є лише одна умова

Містечко Радікондолі в Тоскані пропонує до 20 тисяч євро тим, хто переїде жити. Скільки коштує житло та яка головна умова.

17 грудня 2025, 14:10
Slava Kot
avatar

Slava Kot

Невелике історичне містечко Радікондолі в італійській Тоскані запустило одну з найщедріших програм залучення нових мешканців у Європі. Місцева влада готова виплатити до 20 тисяч євро тим, хто погодиться купити або орендувати житло й переїхати сюди на постійне проживання.

Містечко в Італії славетне сиром та вином пропонує 20 тис. євро за переїзд: є лише одна умова

Місто Радікондолі в Італії. Фото: Франческо Гуаргуальні

Радікондолі розташоване за 40 хвилин їзди від Сієни та приблизно за годину від Флоренції. Колись тут мешкали близько 3 тисяч людей, а нині живе менше тисячі. З 450 будинків понад сотня стоїть порожніми. Саме демографічний спад змусив місцеву владу створити програму заохочення.

Програма діє з 2023 року і передбачає фінансову підтримку для нових мешканців. Ті, хто купує житло, можуть отримати до 20 тисяч євро компенсації, а також додаткові 6 тисяч на побутові витрати, зокрема опалення чи транспорт. Ціни в Радікондолі за житло стартують від 50 тисяч євро за невеликі оселі й сягають 100 тисяч євро і більше за великі будинки. Завдяки субсидіям фактична вартість житла може зменшитися майже вдвічі.

Містечко в Італії славетне сиром та вином пропонує 20 тис. євро за переїзд: є лише одна умова - фото 2

Місто Радікондолі в Італії. Фото: Франческо Гуаргуальні

У 2025 році ініціативу розширили і тепер муніципалітет покриває до 50% орендної плати протягом перших двох років проживання. Таким чином оренда типового житла в італійському місті коштує 400 євро, а зі знижкою буде 200 євро. Крім того, для сімей з дітьми передбачені освітні гранти та допомога зі шкільними підручниками.

Містечко в Італії славетне сиром та вином пропонує 20 тис. євро за переїзд: є лише одна умова - фото 2

Радікондолі в Тоскані пропонує до 20 тисяч євро за переїзд. Фото: Франческо Гуаргуальні

Містечко в Італії славетне сиром та вином пропонує 20 тис. євро за переїзд: є лише одна умова - фото 2

Італійське місто Радікондолі платить 20 000 євро за переїзд. Фото: Франческо Гуаргуальні

Єдина ключова умова програми – це тривале проживання. Покупці житла зобов’язані жити в Радікондолі щонайменше 10 років, а орендарі не менше чотирьох. Влада сподівається, що це допоможе не лише заселити порожні будинки, а й повернути життя в стародавнє тосканське містечко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Італія готова заплатити 100 тисяч євро за переїзд.

Також "Коментарі" писали, що чоловік купив будинок за 1 євро в Італії. Тепер він розповів, чи не жалкує.



Джерело: https://nypost.com/2025/12/12/lifestyle/italian-town-offers-newcomers-30k-to-move-there-on-one-condition/
