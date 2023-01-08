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Италия готовит новый пакет помощи Украине: о чем идет речь

Италия готовит новый пакет помощи Украине и ведет переговоры с Францией о ПВО

сегодня, 12:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине. Пока что Рим активно обсуждает вместе с Парижем, какое оружие передать Киеву. Но уже сейчас ясно, что в новом пакете оружия акцент будет сделан на отправку систем ПВО совместного производства. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью "Corriere della Sera".

Италия готовит новый пакет помощи Украине: о чем идет речь

Италия. Фото из открытых источников

"Шестой пакет военной помощи Украине еще на стадии обсуждения, и, как говорилось, не будет ни одного отправления оружия до соответствующего доклада в парламенте. Мы обсуждаем с французами моменты усовершенствования пакета с точки зрения отправки систем ПВО, основанных на совместных разработках между Римом и Парижем", — сказал министр.

При этом журналисты поинтересовались, просили ли США Италию ускорить темпы поставки оружия в Украину, Таяни ответил: "Мы – важный партнер, но об оружии речь не шла".

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Путин предлагает Украине корейский вариант завершения войны: секретарь СНБО Алексей Данилов раскрыл детали.

Также издание "Комментарии" сообщало — накануне Рождества стало известно, что США выделили Украине военную помощь на $3 млрд. Кроме важнейших боеприпасов, мы впервые получим бронированные машины, на чём акцентировал президент Владимир Зеленский, поблагодарив за помощь и США, и Берлин – за решение о передаче нам Iris-T, Marder і Patriot. По словам украинского лидера, "рашизм должен проиграть на поле боя, в небе, на море, в политике, экономике и энергетике". О чём говорит расширение спектра вооружений, которые американцы и европейцы передают Украине? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://roma.corriere.it/notizie/politica/23_gennaio_07/tajani-da-mosca-nessuna-apertura-dialoghi-in-corso-con-parigi-sullo-scudo-aereo-all-ucraina-d40c89fc-8217-4fc1-8e36-31b589154xlk.shtml
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