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Италия готовится начать обязательную вакцинацию от COVID-19 – ждать будут до 15 сентября

В Италии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

сегодня, 13:00
Автор:

Кравцев Сергей

В Италии власти готовятся ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Окончательное решение должно быть принято до средины сентября. Если до 15 сентября не получит защиту против пандемии минимум 80% населения, то вариант о массовой обязательной вакцинации будет одобрен. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет издание La Repubblica.

Италия готовится начать обязательную вакцинацию от COVID-19 – ждать будут до 15 сентября

Вакцинация Фото из открытых источников

Прежде, чем пойти на радикальные меры об обязательной вакцинации в Италии намерены мотивировать граждан "зеленым пропуском". Его влияние хотят распространить на госдолжности, общественный транспорт и частные рабочие места. Фактически у итальянцев не останется другого выбора, кроме, как вакцинироваться. Ведь для того, чтобы пользоваться общественным транспортом, посещать рабочие места и, тем более, работать на государственных должностях – нужно предоставлять отрицательные тест на Ковид или же предоставить сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации.

По подсчетам в Италии сегодня примерно 7-8 миллионов граждан, которые еще не вакцинированы.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского Минздрава Виктор Ляшко рассказал о привилегиях для привитых украинцев. Даже в случае, если тот или иной регион будет помещен в "красную зону" в связи с обострением ситуации в связи с коронавирусом у привитых граждан будет больше привилегий и, следовательно, меньше ограничений, чем у тех, кто не прививался. 

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Источник: https://www.repubblica.it/esteri/2021/08/26/news/un_grande_attentato_con_quattro_autobombe_il_fattore_k_dell_isis_minaccia_l_occidente-315318842/?ref=RHTP-BH-I314465804-P1-S1-T1
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