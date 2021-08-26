Италия готовится начать обязательную вакцинацию от COVID-19 – ждать будут до 15 сентября

В Италии власти готовятся ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Окончательное решение должно быть принято до средины сентября. Если до 15 сентября не получит защиту против пандемии минимум 80% населения, то вариант о массовой обязательной вакцинации будет одобрен. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет издание La Repubblica.

Вакцинация Фото из открытых источников

Прежде, чем пойти на радикальные меры об обязательной вакцинации в Италии намерены мотивировать граждан "зеленым пропуском". Его влияние хотят распространить на госдолжности, общественный транспорт и частные рабочие места. Фактически у итальянцев не останется другого выбора, кроме, как вакцинироваться. Ведь для того, чтобы пользоваться общественным транспортом, посещать рабочие места и, тем более, работать на государственных должностях – нужно предоставлять отрицательные тест на Ковид или же предоставить сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации.

По подсчетам в Италии сегодня примерно 7-8 миллионов граждан, которые еще не вакцинированы.

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