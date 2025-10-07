Италия будет стремиться достичь всемирного перемирия на время проведения зимних Олимпийских игр-2026, которые будут проходить с 6 по 22 февраля следующего года. Такое заявление сделал вице-премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни.

Министр иностранных дел Антонио Таяни. Фото: из открытых источников

"Мы должны быть чемпионами мира", — сказал Таяни в кулуарах 12-й конференции Италия-Латинская Америка в Риме.

Глава МИД также подчеркнул, что Италия поддерживает план США по Газе и, никогда не стоит терять надежды на мир.

Организации Объединенных Наций предложение по олимпийскому перемирию для всех войн, включая Украину и Ближний Восток", — добавил министр иностранных дел Италии. "Рим и Италия все больше становятся перекрестком мира, развития и роста. Учитывая Олимпийские игры в Милане, мы представляем

Стоит отметить, зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Это будут четвертые Олимпийские игры, проводимые в Италии, и первые в Милане.

Кроме того, это будут первые Олимпийские игры с участием двух городов-хозяев, а также первые зимние Олимпийские игры после игр в Сараево 1984 года, на которых церемонии открытия и закрытия будут проходить в разных местах.

Впервые на этих Олимпийских играх пройдут соревнования по ски-альпинизму. Интересно, что для зимних Олимпийских игр 2026 года МОК разрешил увеличить расстояние между местами проведения, чтобы соревнования по горнолыжному спорту можно было проводить в горной местности, а закрытые виды спорта, такие как хоккей и фигурное катание, — в большом городе на расстоянии более 160 километров.

