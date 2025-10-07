logo

Италия инициирует всемирное перемирие: когда война в Украине может остановиться
НОВОСТИ

Италия инициирует всемирное перемирие: когда война в Украине может остановиться

Италия будет иниц2иировать прекратить все войны на время проведения зимних Олимпийских игр-2026

7 октября 2025, 14:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Италия будет стремиться достичь всемирного перемирия на время проведения зимних Олимпийских игр-2026, которые будут проходить с 6 по 22 февраля следующего года. Такое заявление сделал вице-премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни.

Италия инициирует всемирное перемирие: когда война в Украине может остановиться

Министр иностранных дел Антонио Таяни. Фото: из открытых источников

"Мы должны быть чемпионами мира", — сказал Таяни в кулуарах 12-й конференции Италия-Латинская Америка в Риме.

Глава МИД также подчеркнул, что Италия поддерживает план США по Газе и, никогда не стоит терять надежды на мир.

"Рим и Италия все больше становятся перекрестком мира, развития и роста. Учитывая Олимпийские игры в Милане, мы представляем
Организации Объединенных Наций предложение по олимпийскому перемирию для всех войн, включая Украину и Ближний Восток", — добавил министр иностранных дел Италии.

Стоит отметить, зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Это будут четвертые Олимпийские игры, проводимые в Италии, и первые в Милане.

Кроме того, это будут первые Олимпийские игры с участием двух городов-хозяев, а также первые зимние Олимпийские игры после игр в Сараево 1984 года, на которых церемонии открытия и закрытия будут проходить в разных местах.

Впервые на этих Олимпийских играх пройдут соревнования по ски-альпинизму. Интересно, что для зимних Олимпийских игр 2026 года МОК разрешил увеличить расстояние между местами проведения, чтобы соревнования по горнолыжному спорту можно было проводить в горной местности, а закрытые виды спорта, такие как хоккей и фигурное катание, — в большом городе на расстоянии более 160 километров.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия и Беларусь возвращается в большой спорт под своими флагами: какое решение принято.




Источник: https://www.ansa.it/english/news/2025/10/07/italy-to-seek-truce-for-milano-cortina-olympics-tajani_12f4d20e-8e6f-433b-95a5-71b9a4ff9bc4.html
