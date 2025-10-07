Італія ініціює всесвітнє перемир'я: коли війна в Україні може зупинитися

Італія прагнутиме досягти всесвітнього перемир'я на час проведення зимових Олімпійських ігор-2026, які проходитимуть з 6 по 22 лютого наступного року. Таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

"Ми маємо бути чемпіонами світу", — сказав Таяні в кулуарах 12-ї конференції Італія-Латинська Америка в Римі.

Глава МЗС також підкреслив, що Італія підтримує план США щодо Гази і ніколи не варто втрачати надії на світ.

Організації Об'єднаних Націй пропозиція щодо олімпійського перемир'я для всіх воєн, включаючи Україну та Близький Схід", — додав міністр закордонних справ Італії. "Рим та Італія все більше стають перехрестям світу, розвитку та зростання. З огляду на Олімпійські ігри в Мілані ми представляємо

Варто зазначити, зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Це будуть четверті Олімпійські ігри, що проводяться в Італії, та перші у Мілані.

Крім того, це будуть перші Олімпійські ігри за участю двох міст-господарів, а також перші зимові Олімпійські ігри після ігор у Сараєво 1984 року, на яких церемонії відкриття та закриття відбуватимуться у різних місцях.

Вперше на цих Олімпійських іграх пройдуть змагання зі скі-альпінізму. Цікаво, що для зимових Олімпійських ігор 2026 року МОК дозволив збільшити відстань між місцями проведення, щоб змагання з гірськолижного спорту можна було проводити у гірській місцевості, а закриті види спорту, такі як хокей та фігурне катання, – у великому місті на відстані понад 160 кілометрів.

