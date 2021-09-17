Италия первой вводит жесткие правила – нет «зеленого пропуска» – на работу не выходи

Правительство Италии ввело новое постановление о распространении так называемого "зеленого пропуска" на всех работников, как в государственном, так и в частном секторе. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет портал ANSA.

Ковид-паспорт Фото: turist.delfi.ee

Официально решение должно начать действовать через месяц с 15 октября. В решении есть строгие нормы о том, что работника могут отстранить от работы, спустя 5 дней после его отсутствия на рабочем месте, если выяснится, что причина – отсутствие ковид-пропуска.

Регионы выступили с просьбой продлить срок действия тестов на коронавирус до 72 часов, а не до 48. Будет ли одобрено такое предложение или нет, пока неизвестно.

Уже начиная с 15 октября итальянцы не смогут спокойно посещать работу, рестораны, кафе, кинотеатры, торговые центры, если у них на руках не будет документа, подтверждающего полный курс вакцинации или заключение о негативном тесте на коронавирус. Людей, которые появятся на работе без ковид-паспортов ждет система штрафов. Так итальянцам придется заплатить от 600 до 1500 евро, и еще больше, если обнаружится подделка документа.

Согласно самых свежих данных правительства, почти 14 миллионов работников уже имеют "зеленый пропуск", 4,1 миллиона до сих пор без таких документов. Италия первой в Европе пошла на жесткие меры по отношению к своим работникам. Ранее другие государства также заявляли о жестких мерах относительно невакцинированных граждан, но реально на такой шаг пока что решилась только Италия.

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