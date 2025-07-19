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Италия сдастся без боя в случае войны: сколько населения готовы взять в руки оружие

Reuters пишет о том, что только 16% итальянцев готовы воевать за свою страну

19 июля 2025, 11:17
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Кравцев Сергей

Почти треть итальянцев придерживаются мнения, что в течение пяти лет страна будет непосредственно вовлечена в войну, но только 16% людей призывного возраста готовы взять в руки оружие. Об этом говорится в материале "Reuters". Авторы публикации ссылаются на данные соцопроса, проведенного Центром исследований социальных инвестиций.

Италия сдастся без боя в случае войны: сколько населения готовы взять в руки оружие

Италия. Фото: из открытых источников

В частности, опрос засвидетельствовал, что 39% итальянцев в возрасте от 18 до 45 лет считают себя пацифистами, отказывающимися от военной службы по убеждениям, 19% попытаются уклониться от призыва другими способами, а 26% предпочли бы, чтобы Италия нанимала иностранных наёмников.

При этом большинство итальянцев по-прежнему скептически относятся к перевооружению и увеличению расходов на оборону. Они все еще считают, что война их не коснется.

В частности, только 26% считают, что военное сдерживание – надежный способ обеспечения мира, и лишь 25% поддерживают увеличение военных бюджетов, даже если это означает сокращение социальных расходов. При этом всего 11% хотели бы, чтобы у страны было ядерное оружие..

Для обеспечения безопасности Италии 49% итальянцев выступают за укрепление НАТО, а 58% хотели бы видеть интегрированную систему обороны Европейского Союза с единой армией под единым командованием и совместными закупками вооружений.

СМИ также отмечает, что опрос, опубликованный в прошлом месяце Европейским советом по международным отношениям, показал, что только 17% итальянцев поддерживают увеличение оборонных расходов, что является самым низким показателем среди 12 опрошенных европейских стран.

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Источник: https://www.reuters.com/world/only-16-italians-would-fight-their-country-survey-shows-2025-07-18/
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