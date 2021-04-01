Италия выслала двух российских чиновников из-за дела о шпионаже

Италия высылает двух российских чиновников в связи с делом о шпионаже, сообщил в среду на своей странице в Facebook министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, передает CNN.



Россия и Италия. Фото из открытых источников

Высылка последовала за арестом во вторник капитана итальянского военно-морского флота и задержанием российского военного офицера, который находится в Риме по обвинению в шпионаже.

"Эти двое были пойманы на месте преступления и арестованы сразу после того, как капитан итальянского флота передал секретную информацию российскому офицеру в обмен на деньги", – говорится в пресс-релизе итальянской военизированной полиции.

Позиция российского офицера оценивается в связи с его дипломатическим статусом, говорится в пресс-релизе.

Ди Майо не назвал имена двух человек, которых высылали, и не сразу стало ясно, кто может быть вторым заинтересованным лицом.

Министерство иностранных дел Италии пока не ответило на запрос CNN о комментариях относительно личности двух высланных чиновников.

По словам Ди Майо, российский посол был вызван в Министерство иностранных дел в Риме в среду утром.

По словам карабинеров, аресты во вторник были результатом длительной разведывательной работы, проведенной Итальянским агентством внутренней безопасности при поддержке начальника штаба итальянских вооруженных сил. Спецподразделение карабинеров ROS, которое также занимается терроризмом, провело операцию под руководством римской прокуратуры.

Выступая в среду в Сенатской комиссии по иностранным делам, Ди Майо заявил, что были немедленно приняты необходимые меры для борьбы с чрезвычайно серьезным враждебным актом.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб написал в среду в своем твиттере: "Великобритания солидарна с Италией и ее сегодняшними действиями, разоблачающими и принимающими меры против пагубной и дестабилизирующей деятельности России, направленной на подрыв нашего союзника по НАТО".

Напомним, Вашингтон обвинил Huawei в работе на китайские спецслужбы. Из-за этого МИД Украины теперь снимает все оборудование производителя.

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