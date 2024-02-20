Италия заинтересовалась смертью Навального: подробности

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вызвал посла России Алексея Параманова, чтобы "прояснить ситуацию" по поводу смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

Навальный умер в российской тюрьме. Фото из открытых источников

Как сообщает издание La Stampa, российский посол в Италии был вызван, чтобы усилить давление на Кремль и продемонстрировать единство Европы, лидеры которого осудили внезапную смерть Алексея Навального в российской тюрьме.

Кроме того, таким образом итальянские власти пытаются противостоять "последовательным попыткам" российской пропаганды влиять на общественное мнение в европейских странах.

К аналогичным шагам прибегли Швеция, Финляндия, Испания, Германия, Норвегия, Польша, Великобритания и другие страны Европы, раскритиковавшие российские власти из-за смерти Навального.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Чехии нашли в третьих странах сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, которые могут помочь Украине за считанные недели преодолеть снарядный голод. Для этого Киеву необходимо заручиться финансовой поддержкой США, Германии, Швеции и других стран. План обеспечения Украины артиллерийскими снарядами на Мюнхенской конференции безопасности озвучил президент Чехии Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что гибель российского оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин – агрессивное лицо. Поэтому США должны приложить максимальные усилия для помощи Украине. Соответствующую позицию на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским озвучила вице-президент США Камала Харрис.

