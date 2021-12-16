Италия закрывает свои границы для украинских туристов: названная причина

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Людмила Слободенюк
С 16 декабря 2021 украинцы больше не смогут пересекать границу Италии в туристических целях. Свои границы европейская страна закрывает до 31 января 2022 года. Об этом сообщает DW, ссылаясь на МИД Украины.
Италия. Венеция. Фото из открытых источников
Италия будет разрешать пересечение своих границ только тем украинцам, которые имеют вид на жительство, официально работают, учатся, или же проходят лечение. Также Италия готова рассматривать другие случаи в индивидуальном порядке, если они будут признаны неотложными. Все же туристические визиты будут автоматически признаваться необязательными и тогда в вїезде украинцам будут отказывать.
Причиной исключения Украины из списка стран категории D, который составляет Министерство здравоохранения Италии, стало стремительное распространение омикрон-версии коронавируса в мире. Хотя в Украине еще не зафиксировано ни одного официального случая заражения новым штаммом вируса.
Также обращаем внимание, что даже в случае разрешения на въезд в Италию, украинцам нужно самоизолироваться на 10-дневный срок и после этого сдать тест на ковид. Европейцам также ужесточили требования пересечения границ с Италией — местные власти, несмотря на сертификаты вакцинации, все равно потребуют отрицательный ПЦР-тест.
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