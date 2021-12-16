logo

BTC/USD

48766.72

ETH/USD

4027.01

LTC/USD

153.60

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Италия Италия закрывает свои границы для украинских туристов: названная причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Италия закрывает свои границы для украинских туристов: названная причина

Продолжится такое ограничение до 31 января 2022 года

сегодня, 09:26
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

С 16 декабря 2021 украинцы больше не смогут пересекать границу Италии в туристических целях. Свои границы европейская страна закрывает до 31 января 2022 года. Об этом сообщает DW, ссылаясь на МИД Украины.

Италия закрывает свои границы для украинских туристов: названная причина

Италия. Венеция. Фото из открытых источников

Италия будет разрешать пересечение своих границ только тем украинцам, которые имеют вид на жительство, официально работают, учатся, или же проходят лечение. Также Италия готова рассматривать другие случаи в индивидуальном порядке, если они будут признаны неотложными. Все же туристические визиты будут автоматически признаваться необязательными и тогда в вїезде украинцам будут отказывать.

"В отдельных случаях, по решению итальянских компетентных органов и при наличии аргументированных оснований, может быть разрешен въезд в страну лиц, имеющих подтвержденные и стабильные личные отношения с гражданами Италии", — сообщили в МИД Украины.

Причиной исключения Украины из списка стран категории D, который составляет Министерство здравоохранения Италии, стало стремительное распространение омикрон-версии коронавируса в мире. Хотя в Украине еще не зафиксировано ни одного официального случая заражения новым штаммом вируса.

Также обращаем внимание, что даже в случае разрешения на въезд в Италию, украинцам нужно самоизолироваться на 10-дневный срок и после этого сдать тест на ковид. Европейцам также ужесточили требования пересечения границ с Италией — местные власти, несмотря на сертификаты вакцинации, все равно потребуют отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, этот вариант коронавируса впервые зафиксировали в Ботсване в ЮАР в ноябре этого года, и он уже обнаружен в 77 странах.

Читайте также: мы должны его ждать: Радуцкий о появлении штамма коронавируса "Омикрон" в Украине

Мы должны его ждать: Радуцкий о появлении штамма коронавируса "Омикрон" в Украине

Источник: https://society.comments.ua/news/medicine/my-dolzhny-ego-zhdat-raduckiy-o-poyavlenii-shtamma-koronavirusa-omikron-v-ukraine-690087.html
© Comments.ua


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/uk/italiia-zakryvaie-kordony-dlia-ukraintsiv-z-16-hrudnia-a-60137744/a-60137744
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!