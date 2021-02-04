Итальянская мафия запретила медикам скорой помощи пользоваться сиреной - в чем причина

Представители итальянской мафии запретили водителям скорой медицинской помощи включать сирены. Кроме того, мафиози в Неаполе уже открыто стали угрожать медикам, которые игнорируют это. Данную информацию сообщило издание The Times.

В Италии мафия запретила скорой помощи включать сирены. Фото: rbc.ua

Дело в том, что преступным кланам не нравится, что кареты скорой помощи пугают наркоторговцев и их клиентуру. Звуки скорой очень похожи на полицейские сирены. Поэтому иногда срываются выгодные сделки местных банд.

В то же время медики скорой обратились в полицию, чтобы та предоставила им дополнительную защиту. Иногда ездить без сирены — невозможно, поскольку врачей ждут больные, которым надо неотложная помощь.

Однако, какую альтернативу предоставили правоохранители — еще неизвестно.

Последняя опасная ситуация произошла несколько дней назад: скорая помощь ехала спасать гражданина с опасного испанского района. Соответственно, чтобы быстрее добраться до места назначения, им нужно было включить сирену. На середине пути их окружили крепкие мужчины на мотоциклах, которые начали угрожать пистолетами.

Напомним, что в октябре члены мафиозной группы Каморра вышли на протесты в Неаполе, чтобы не позволить навредить их "бизнесу". Торговля наркотиками сильно пострадала из-за карантина, потому, что в Италии закрыли основной канал сбыта — ночные клубы. Именно поэтому преступные кланы возмутились и начали перепалку с полицией. Что из этого получилось, смотрите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в Италии мафия занялась социальной поддержкой тех, кто потерял работу на карантине. Подробности ситуации можно посмотреть здесь.

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