Итальянского футболиста обвинили в смерти сотрудника клуба

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Ольга Чародий
Футболист
клуба второго по силе дивизиона Италии "Читаделлы" Кристиан ДʼУрсо
обвиняется в непредумышленном убийстве сотрудника клуба и вскоре
предстанет перед судом. Об этом сообщает Il Gazzettino.
Экс-игрока молодежки «Ромы» обвинили в убийстве (фото из открытых источников)
По информации издания, 23-летний
воспитанник "Ромы", находясь за рулем своего автомобильного средства, сбил
на клубной базе 77-летнего Лино Симонетто, который ехал
на велосипеде. Пожилого сотрудника ФК "Читаделла" доставили
в больницу, но врачи не смогли
его спасти и через шесть дней он скончался после кровоизлияния
в мозг.
На Д'Урсо, который в нынешнем сезоне серии В провел 30 матчей (три мяча и два ассиста), завели дело о непредумышленном убийстве.
Как сообщали ранее обычное тренировочное занятие ФК "Торонто", выступающего в восточной конференции MLS, было прервано по необычной причине. Все дело в том, что на поле выскочил крокодил, и посмотреть на рептилию сбежались все футболисты. Впрочем, в один из моментов, когда рептилия опасно дернулась, все любознательные спешно ретировались. Чемпионат MLS проходит по системе "весна-осень" и новый сезон начался лишь недавно. ФК "Торонто", выигрывавший Кубок MLS в 2017-м и являющийся шестикратным победителем первенства Канады, в двух стартовых турах набрал всего одно очко.Напомним, известный украинский футболист Михаил Кополовец сообщил о завершении своей спортивной карьеры. Решение о завершении футбольной карьеры окончательное. Его полузащитник принял после отставки Василия Кобина с поста главного тренера. Однако Михаил Кополовец решил передавать свои знания другим, поэтому вскоре спортсмен сосредоточится на работе спортивным директором "Миная".
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