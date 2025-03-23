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Из-за нашествия комаров жители известного европейского курорта не могут выйти на улицы

Жители Тосканы требуют объявить чрезвычайное положение, чтобы решить проблему, которая может сорвать туристический сезон

сегодня, 07:54
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Ткачик Олеся

Жители тосканского курортного городка Орбетелло требуют объявить чрезвычайное положение из-за нашествия москитов, которое заставляет людей оставаться дома и угрожает туристическому бизнесу.

Из-за нашествия комаров жители известного европейского курорта не могут выйти на улицы

Нашествие комаров

Известно, что миллионы этих мелких насекомых заполонили Орбетелло – узкую полосу суши, выступающую в лагуну с одноименным названием. Эта природная заповедная зона расположена между Тирренским морем и горой Арджентарио на побережье Тосканы.

По словам местных рыбаков, нашествие насекомых началось около трех недель назад. Они связывают это с массовой гибелью молодых рыб в 2024 году, поскольку именно они являются главными хищниками личинок москитов. Подобные нашествия случались и в прошлом, а причиной гибели рыб, по мнению рыбаков, является снижение уровня кислорода в воде.

Проблема настолько серьезна, что власти Орбетелло выделили 300 тысяч евро на борьбу с нашествием насекомых и объявили о ряде срочных мер после встречи с представителями бизнеса. В частности, была создана постоянная комиссия, которая займется реализацией этих мер по защите местных жителей и предпринимателей. В то же время, конкретные шаги пока не разглашаются.

Однако жители города требуют более решительных действий и призывают региональные власти Тосканы объявить чрезвычайное положение, что позволит получить дополнительное финансирование. Петиция на платформе Change.org под названием "Спасите лагуну Орбетелло" уже собрала более 19 тысяч подписей.

"Мы не можем выйти на улицу, не можем открыть окна. Мы фактически оказались в изоляции как во время пандемии COVID-19", — говорится в обращении, где также обвиняют неэффективное управление лагуной в доведении ситуации до кризиса.

Президент кооператива рыболовов Орбетелло Пьер Луиджи Пиро отмечает, что экосистема лагуны нуждается в серьезных инфраструктурных инвестициях, в том числе очистка каналов и улучшение циркуляции воды между лагуной и Тирренским морем.

По его словам, сейчас делается все возможное, чтобы обеспечить спокойный туристический сезон.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Италии предлагают 100 тысяч евро за переезд в этот живописный туристический регион.




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Источник: https://edition.cnn.com/2025/03/21/travel/tuscan-town-midges-emergency-intl-scli/index.html
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