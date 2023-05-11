Из-за резкого подорожания макарон в Италии созвали срочное кризисное совещание

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Белоокая Ира
Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на The Washington Post.
Итальянская паста. Фото от открытых источников
Там стоимость макарон в Италии выросла на 20%, что заставило власти созвать кризисное совещание.
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Сегодня, 11 мая, министр предпринимательства Италии Адольфо Урсо собрал заседание новой комиссии по обсуждению этого вопроса. В то же время министр отметил, что такая реакция итальянцев уже заставила многие компании заявить о временном характере роста цен на макароны. Однако часть производителей говорят, что подорожание не удастся обойти. Ведь это вынужденные меры, связанные с увеличением затрат на электроэнергию, инфляцией и сбоями в цепи поставок. Вместе с тем эксперты отмечают, что таким образом Италия испытывает на себе последствия вторжения российских войск на территорию Украины.
Assoutenti, группа защиты прав потребителей, опубликовавшая в апреле исследования региональных цен на макаронные изделия, обвиняет в подорожании макарон только производителей.
"Нет никаких оправданий для увеличения кроме чистой спекуляции со стороны крупных продовольственных групп, которые также хотят пополнить свои бюджеты дополнительной прибылью", — сказал Фурио Труцци, президент группы.
"Паста – основной продукт итальянской диеты. Повышение цены было бы равносильно повышению цены на кукурузу для американцев", – подытожил он.
Власти Италии должны подсчитать расходы на сырье, энергию и производственные мощности и принять решение о повышении цен на макаронные изделия.
Напомним, "Комментарии" писали, — что будет с ценами на яйца летом и сколько они стоят сейчас, — эксперты В 2022 году цена яиц побила все предыдущие рекорды, резко подскочив в стоимости на 50%. Тогда, десяток яиц стоил даже – 90 грн. Однако такая тенденция уже позади. В ближайшие несколько месяцев – яйца будут только дешеветь.
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