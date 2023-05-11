Из-за резкого подорожания макарон в Италии созвали срочное кризисное совещание

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на The Washington Post.



Итальянская паста. Фото от открытых источников

Там стоимость макарон в Италии выросла на 20%, что заставило власти созвать кризисное совещание.

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Сегодня, 11 мая, министр предпринимательства Италии Адольфо Урсо собрал заседание новой комиссии по обсуждению этого вопроса. В то же время министр отметил, что такая реакция итальянцев уже заставила многие компании заявить о временном характере роста цен на макароны. Однако часть производителей говорят, что подорожание не удастся обойти. Ведь это вынужденные меры, связанные с увеличением затрат на электроэнергию, инфляцией и сбоями в цепи поставок. Вместе с тем эксперты отмечают, что таким образом Италия испытывает на себе последствия вторжения российских войск на территорию Украины.

"Макаронные изделия, которые сегодня лежат на полках, были сделаны несколько месяцев назад, когда твердая пшеница была закуплена по высоким ценам и с затратами на энергию в разгар кризиса", — сказал итальянский гастрономический профессор Микеле Криппа

Assoutenti, группа защиты прав потребителей, опубликовавшая в апреле исследования региональных цен на макаронные изделия, обвиняет в подорожании макарон только производителей.

"Нет никаких оправданий для увеличения кроме чистой спекуляции со стороны крупных продовольственных групп, которые также хотят пополнить свои бюджеты дополнительной прибылью", — сказал Фурио Труцци, президент группы. "Паста – основной продукт итальянской диеты. Повышение цены было бы равносильно повышению цены на кукурузу для американцев", – подытожил он.

Власти Италии должны подсчитать расходы на сырье, энергию и производственные мощности и принять решение о повышении цен на макаронные изделия.

Напомним, "Комментарии" писали, — что будет с ценами на яйца летом и сколько они стоят сейчас, — эксперты В 2022 году цена яиц побила все предыдущие рекорды, резко подскочив в стоимости на 50%. Тогда, десяток яиц стоил даже – 90 грн. Однако такая тенденция уже позади. В ближайшие несколько месяцев – яйца будут только дешеветь.