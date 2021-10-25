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Извержение вулкана на Ла-Пальме продолжается

Жители острова были вынуждены уехать со своего дома

25 октября 2021, 23:48
Автор:

Ольга Чародий
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На испанском острове Ла-Пальма, где уже более месяца продолжается извержение вулкана Камбре-Вьехо, лава захватывает новые территории стремительным потоком. Об этом пишет международное информационное агентство Sky News. Извержение вулкана Камбре-Вьехо на испанском острове Ла-Пальма продолжается и сейчас мощнее, чем когда-либо. После обрушения кратера мощные реки лавы покрывают все больше новых территорий. Институт вулканологии Канарских островов описал новый поток как "гигантский лавовый фонтан" после того, как он вырвался из вулкана Камбре-Вьехо сегодня утром.

Извержение вулкана на Ла-Пальме продолжается

Вулкан - фото из открытых источников


"Мы находимся на новой фазе, которая является гораздо более интенсивной", — сказал Педро Эрнандес, научный сотрудник института.


Новые трещины и боковые отверстия открылись на склонах вулкана в выходные. Жители наблюдали, в каком направлении будет двигаться новый поток лавы, и власть готовилась выселить больше людей из их домов. Быстрая эвакуация пока позволила избежать жертв извержения, хотя лава полностью или частично разрушила более 2000 зданий, в большинстве домов, и охватила более 900 га преимущественно сельскохозяйственных угодий. Реки лавы, катятся по склону холма, имеют ширину около 3 км.


Жители острова были вынуждены уехать со своего дома. На прошлой неделе ученые насчитали более 800 землетрясений различной силы на Ла-Пальме, большинство из которых не почувствовали жители.


Напомним, как стало известно, специалисты зафиксировали перемещение по территории Европы воздушных масс, которые содержат повышенную концентрацию диоксида серы. Данное вещество выделяется при извержениях вулканов.  На данный момент газ уже достиг территории нашей страны. Однако ученые уверяют, что волноваться не стоит, так как превышение концентраций вещества наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на относительно больших высотах. Отмечается, что в случае выпадения осадков может образоваться слабокислотный дождь, который также не представляет существенной опасности для здоровья человека и окружающей среды. 




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Источник: https://news.sky.com/story/la-palma-volcano-declared-more-active-than-ever-as-it-spews-giant-lava-fountain-on-canary-island-12444338?fbclid=IwAR1V6jJv8NqzORxGGjMm9ejl9BYqUz6A8jg3EDCTVcruaoRkCIoVdAtR_Eg
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