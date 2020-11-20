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Лайк от Папы: Ватикан просит Instagram разобраться в инциденте

По словам чиновников Ватикана, Папа Римский Франциск не ведет социальные сети самостоятельно

сегодня, 19:59
Автор:

Елизавета Черных

В Ватикане начали расследовать инцидент, о котором общество узнало 13 ноября. Папа Римский Франциск оценил откровенную фотографию бразильской красотки Наталии Гариботто в социальной сети Instagram. Девушка была польщена вниманием понтифика и сразу же ему написала сообщение. Спустя некоторое время "лайк" от Папы пропал. 

Лайк от Папы: Ватикан просит Instagram разобраться в инциденте

ФОТО: Из открытых источников

Теперь чиновники Ватикана выясняют, как такое могло случиться. По их словам, страницу Папы Римского ведут определенные сотрудники, и теперь придется разбираться, кто именно из них виновен. 

К слову, модель, чье фото получило "лайк" от религиозного деятеля, была приятного удивлена вниманием Папы Римского, потому как считает себя "религиозным человеком". Об этом она сообщила в своем Twitter. 

Папа Римский Франциск зарегистрировался в популярной социальной сети в 2016 году, и с каждым днем количество его подписчиков стремительно увеличивается. Сейчас он имеет более семи миллионов фолловеров со всего мира. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, Папа Римский Франциск благословил новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.



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Источник: https://hromadske.ua/posts/vatikan-prosit-instagram-rozibratisya-yak-lajk-papi-rimskogo-opinivsya-na-foto-modeli
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