Мафия в Италии атаковала полицию из-за новых карантинных мер

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Татьяна Лозовенко
Торговля наркотиками сильно пострадала из-за карантинных ограничений, так как в Италии закрыли основной канал сбыта — ночные клубы. Члены мафиозной группы Каммора вышли на протесты в Неаполе, чтобы не позволить навредить ее "бизнесу". Об этом сообщает Politico.
Фото: Politico
Разорение итальянского бизнеса на фоне пандемии позволило мафии выкупить по дешевке пострадавшие компании, но это не покрыло убыток от введения комендантского часа и закрытия заведений в стране. Кроме того, правоохранительные органы ужесточили проверки. По подсчетам полиции, доходы членов группы Каммора в Италии обвалились на 60%.
Акции в Неаполе быстро переросли в столкновения с полицией. Учасники четырех семей Камморы бросали в полицейских камни, атаковали напрямую и разбивали стекла машин. Как отметили правоохранители, 200 членов группировки действовали очень слаженно, это совсем не похоже на мирные протесты торговцев.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Италии зафиксирован рекорд по количеству больных Covid-19.
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