Мелони отстранили от переговоров лидеров ЕС с Трампом по Украине: что произошло

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил премьер-министра Италии Джорджию Мелони во лжи, личных оскорблениях и провале дипломатии. Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается сгладить конфликт. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Джорджа Мелони. Фото: из открытых источников

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытался снизить напряжение в дипломатическом конфликте между Римом и Парижем, который возник из-за того, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони не была привлечена к группе европейских лидеров, которые координируют с Белым домом усилия по урегулированию войны в Украине.

Эскалация напряженности произошла в пятницу, 16 мая, после того, как президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Мелони в распространении "ложной информации" из-за того, что она не участвовала во встрече небольшой группы европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также в совместном телефонном звонке лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

Мелони прибыла в Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества, в котором принимали участие 40 европейских лидеров, включая Зеленского. Однако она не присоединилась к отдельной встрече Мерца, Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьера Польши Дональда Туска. Во время этой встречи обсуждались результаты мирных переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в тот день в Стамбуле. После лидеры позвонили Трампу и Зеленскому, а затем обнародовали заявление, в котором назвали требования Путина "неприемлемыми".

Премьер-министр Италии, которая последовательно поддерживает Украину и имеет хорошие отношения с Трампом, заявила итальянским СМИ, что не была включена в эту группу из-за ее отказа отправлять войска в Украину в рамках предложенной "Коалиции решительных" для обеспечения безопасности после вероятного мирного договора.

Макрон отреагировал на это заявление Мелони, уточнив, что вопрос военного контингента не обсуждался ни в Тиране, ни в Киеве в минувшие выходные, когда он вместе со Стармером, Мерцем и Туском посещал украинскую столицу.

"Речь идет о прекращении огня – давайте избегать распространения ложной информации. Ее и так уже достаточно со стороны России", — сказал президент Франции.

Канцлер ФРГ Мерц встретился с Мелони накануне воскресной инаугурационной мессы Папы Льва XIV, пытаясь снизить напряжение. Он заявил, что оба лидера пришли к согласию, что Италия "должна участвовать" во всех европейских мирных инициативах по Украине.

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