Сразу 400 бронетранспортеров прибудут в Украину: какая страна готовит большой военный пакет

Рим подготовил масштабный пакет военной помощи Украине. С большой вероятностью, в него будет включена итальянская версия гусеничных бронетраснпортеров типа M113 — VCC-2 Camilino.

Бронетранспортер M-113. Фото: из открытых источников

Италия также может помочь Украине с "системой спутникового наблюдения", которая поможет в планировании операций. Однако деталей об этом пункте не сообщается.

VCC-2 Camilino – это итальянская модернизация М113А1 американской машины. Она получила дополнительную бронезащиту по бокам, открытую башню.

Отмечается, что для итальянской армии могло быть модернизировано до 1200 БТР M113 до версии VCC-2 Camilino. В то же время эти БТР уже некоторое время не состоят на вооружении итальянской армии. Известно, что последние десять машин были списаны еще четыре года назад.

По мнению Defense Express, вряд ли все 400 машин, которые Италия передаст Украине, будут в боеспособном состоянии. Возможно, какая-то часть пойдет на запчасти, а другая – потребует капитального ремонта.

Стоит заметить, что еще в 2024 году VCC-2 Camilino были замечены на вооружении Национальной полиции. Также известно, что в Силах обороны по состоянию на сегодня на вооружении насчитываются сотни бронетранспортеров типа M113 различных модификаций.

Сейчас интересен вопрос того, сколько всего "в запасе" в Италии может быть бронетранспортеров VCC-2 Camilino. По данным из открытых источников, в 2022 году Италия якобы порезала на металл около 722 БТР VCC-2, которые были сняты с вооружения и выручила за них около 3 млн евро.

Из этого следует, что в запасах Италии может быть около 478 машин, поэтому, скорее всего, Италия фактически передаст все VCC-2 Camilino, которые оставались у нее на складах.

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