Мэлони жестко ответила Трампу после серии унизительных заявлений

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони резко отреагировала на очередные выпады президента США Дональда Трампа, который в последние дни публично критикует итальянского лидера и ставит под сомнение мотивы ее политических решений. В ответ Мэлони подчеркнула, что не собирается строить свою политическую карьеру на личных отношениях с главой Белого дома.

Джорджа Мэлони. Фото: из открытых источников

В сообщении на своей странице в Facebook глава итальянского правительства заявила, что отвечает на слова Трампа в последний раз, поскольку убеждена: нынешняя публичная перепалка не отвечает интересам западных союзников.

По словам Мелони, обвинения американского президента безосновательны и не имеют никакой связи с реальностью. Она подчеркнула, что ее рейтинг среди итальянцев не зависит от отношений с Вашингтоном, а формируется исключительно результатами работы правительства и отстаивать интересы государства.

Особенно остро премьер отреагировала на заявления Трампа об использовании американскими военными итальянских баз во время операций против Ирана. Мелони подчеркнула, что деятельность иностранных военных объектов на территории Италии регулируется международными соглашениями, которые Рим не намерен нарушать.

"Италия остается суверенным государством", — фактически дала понять глава правительства, отвергнув любые намеки на возможность политического давления со стороны США.

Напряжение между двумя политиками резко возросло после того, как Трамп заявил, что Мелони стремится возобновить дружеские отношения с ним ради повышения собственных рейтингов. Ранее президент США также утверждал, что итальянский премьер якобы "умоляла" его о совместном фото во время саммита G7 во Франции.

В Италии эти заявления вызвали волну возмущения, а эксперты уже называют конфликт одним из самых громких дипломатических скандалов между Вашингтоном и Римом за последние годы. Мелони заверила, что и в дальнейшем будет поддерживать единство Запада, даже если отдельные союзники ведут себя не совсем по-союзнически.

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