logo_ukra

BTC/USD

63725

ETH/USD

1724.98

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Італія Мелоні жорстко відповіла Трампу після серії принизливих заяв
commentss НОВИНИ Всі новини

Мелоні жорстко відповіла Трампу після серії принизливих заяв

Прем’єрка Італії звинуватила президента США у безпідставних атаках та нагадала, що національні інтереси Рима важливіші за політичні симпатії Вашингтона

20 червня 2026, 22:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко відреагувала на чергові випади президента США Дональда Трампа, який останніми днями публічно критикує італійську лідерку та ставить під сумнів мотиви її політичних рішень. У відповідь Мелоні наголосила, що не збирається будувати свою політичну кар’єру на особистих стосунках із главою Білого дому.

Мелоні жорстко відповіла Трампу після серії принизливих заяв

Джорджа Мелоні. Фото: з відкритих джерел

У дописі на своїй сторінці у Facebook очільниця італійського уряду заявила, що відповідає на слова Трампа востаннє, оскільки переконана: нинішня публічна перепалка не відповідає інтересам західних союзників.

За словами Мелоні, звинувачення американського президента є безпідставними та не мають жодного зв’язку з реальністю. Вона наголосила, що її рейтинг серед італійців не залежить від стосунків із Вашингтоном, а формується виключно результатами роботи уряду та здатністю відстоювати інтереси держави.

Особливо гостро прем’єрка відреагувала на заяви Трампа щодо використання американськими військовими італійських баз під час операцій проти Ірану. Мелоні підкреслила, що діяльність іноземних військових об’єктів на території Італії регулюється міжнародними угодами, які Рим не має наміру порушувати.

"Італія залишається суверенною державою", — фактично дала зрозуміти глава уряду, відкинувши будь-які натяки на можливість політичного тиску з боку США.

Напруга між двома політиками різко зросла після того, як Трамп заявив, нібито Мелоні прагне відновити дружні стосунки з ним заради підвищення власних рейтингів. Раніше президент США також стверджував, що італійська прем’єрка нібито "благала" його про спільне фото під час саміту G7 у Франції.

В Італії ці заяви викликали хвилю обурення, а експерти вже називають конфлікт одним із найгучніших дипломатичних скандалів між Вашингтоном і Римом за останні роки. Попри це Мелоні запевнила, що й надалі підтримуватиме єдність Заходу, навіть якщо окремі союзники поводяться не зовсім по-союзницьки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп публічно принизив Мелоні: у Вашингтоні спалахнув гучний конфлікт між союзниками.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини