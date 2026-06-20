Мелоні жорстко відповіла Трампу після серії принизливих заяв

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко відреагувала на чергові випади президента США Дональда Трампа, який останніми днями публічно критикує італійську лідерку та ставить під сумнів мотиви її політичних рішень. У відповідь Мелоні наголосила, що не збирається будувати свою політичну кар’єру на особистих стосунках із главою Білого дому.

Джорджа Мелоні. Фото: з відкритих джерел

У дописі на своїй сторінці у Facebook очільниця італійського уряду заявила, що відповідає на слова Трампа востаннє, оскільки переконана: нинішня публічна перепалка не відповідає інтересам західних союзників.

За словами Мелоні, звинувачення американського президента є безпідставними та не мають жодного зв’язку з реальністю. Вона наголосила, що її рейтинг серед італійців не залежить від стосунків із Вашингтоном, а формується виключно результатами роботи уряду та здатністю відстоювати інтереси держави.

Особливо гостро прем’єрка відреагувала на заяви Трампа щодо використання американськими військовими італійських баз під час операцій проти Ірану. Мелоні підкреслила, що діяльність іноземних військових об’єктів на території Італії регулюється міжнародними угодами, які Рим не має наміру порушувати.

"Італія залишається суверенною державою", — фактично дала зрозуміти глава уряду, відкинувши будь-які натяки на можливість політичного тиску з боку США.

Напруга між двома політиками різко зросла після того, як Трамп заявив, нібито Мелоні прагне відновити дружні стосунки з ним заради підвищення власних рейтингів. Раніше президент США також стверджував, що італійська прем’єрка нібито "благала" його про спільне фото під час саміту G7 у Франції.

В Італії ці заяви викликали хвилю обурення, а експерти вже називають конфлікт одним із найгучніших дипломатичних скандалів між Вашингтоном і Римом за останні роки. Попри це Мелоні запевнила, що й надалі підтримуватиме єдність Заходу, навіть якщо окремі союзники поводяться не зовсім по-союзницьки.

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