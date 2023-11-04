Министр обороны Италии рассказал, пора ли уже Украине и РФ объявлять перемирие

Время для проведения мирных переговоров между Украиной и РФ еще не пришло, но "надежда умирает последней". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Quotidiano Nazionale" сделал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Фото: Getty Images

"Украина борется за защиту своего суверенитета, а также за соблюдение международного права... Очевидно, что прочный мир не может основываться только на военных действиях. Необходимо политическое "перемирие". Время для этого еще не пришло, но "Надежда умирает последней", – заявил министр.

При этом Крозетто согласился с тем, что внимание к событиям в Украине немного снизилось, но только лишь из-за того, что войну в Украине стали меньше освещать СМИ. На политическом уровне война в Украине продолжает оставаться в центре внимания.

Глава Минобороны Италии при этом подчеркнул, что не видит никаких факторов, которые свидетельствуют о том, что поддержка Киева со стороны Запада и ЕС снизилась.

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