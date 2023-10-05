Министр обороны Италии сделал скандальное заявление о диалоге Украины с Россией

Глава оборонного ведомства Италии Гвидо Крозетто сделал скандальное заявление о диалоге Украины с Россией. По его мнению, есть предпосылки к тому, чтобы весной мог начаться "диалог" Украины с РФ. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на фестивали городов, сообщает tg24.sky .

Гвидо Крозетто (фото из открытых источников)

Итальянский министр обороны полагает, что зима заблокирует наземные действия. Но он выразил опасение, что РФ может усилить свою воздушную активность, потому что еще не использовала свои самолеты четвертого и пятого поколений.

"У меня такое впечатление, что кто-то может рассматривать эту зиму как точечное разрешение конфликта, который, кажется, никогда не закончится, и что после украинского контрнаступления и российского контрнаступления весна может стать периодом, когда как только оружие будет исчерпано с обеих сторон, можно будет начать диалог", — заявил министр обороны.

Следует отметить, что это не первое неоднозначное заявление министра обороны Италии. В сентябре он говорил, что надеется, что война в Украине закончится в течение 7-8 месяцев.

Также Гвидо Крозетто заявлял, что итальянские запасы оружия не безграничны, что страна передала Украине почти все, что могла. Однако он отметил, что сегодня Италия оценивает свои возможности и потребности Украины, чтобы подготовить следующий пакет помощи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Италия закрыла еще одну лазейку для россиян . Италия временно прекращает программу выдачи гражданам РФ и Белоруссии так называемых "золотых виз" в обмен на инвестиции.

По данным СМИ, рекомендация Европейской комиссии по этому поводу была сделана в конце марта 2022 года. Прекращение последовало за решением правительства Италии только в середине июля 2023 года. В 2022 году, по данным журналистов, Италия успела выдать двухлетние визы "инвесторов" не менее 32 из 36.

