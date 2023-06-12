Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Corriere della sera.



Сильвио Берлускони. Фото из открытых источников

В начале апреля у политика диагностировали лейкемию. Берлускони проходил курс химиотерапии. Его состояние медики миланской клиники "Сан-Рафаэле", куда его госпитализировали весной, оценили как стабильное. И уже через месяц бывшего премьер-министра Италии выписали из госпиталя. Однако в июне ему снова ухудшилось, и Берлускони снова госпитализировали. Миллиардера не стало на 87 году жизни. Он скончался в больнице.

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Если говорить о его политических взглядах, Берлускони дружил с Путиным. Однажды он заявил, что если бы Президент Украины Зеленский прекратил "атаковать" два региона на Донбассе украинского государства, то Россия бы не напала на Украину вообще.

Также, в феврале, когда действующая премьер-министр Джорджи Мелони встретилась на полях саммита ЕС в Брюсселе с украинским Главой, Берлускони заявил, что если бы он все еще занимал старую должность, то не встречался бы с Зеленским.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Стаса Пьеху схватило сердце: его экстренно госпитализировали Российскому артисту стало плохо этой ночью. Его забрала скорая в больницу. По информации РосСМИ, у певца проблемы с сердцем. Сейчас он находится в кардиореанимации одной из клиник Москвы. В медучреждение его доставили ночью. В каком состоянии внук известной певицы Эдиты Пьехи сейчас не сообщают.

Напомним, "Комментарии" писали, — Российская актриса, снимавшаяся в "Возвращении Мухтара" заявила об измене украинцев "Неделя не спала", — Оксана Сташенко поддержала агрессию Кремля и высказалась о коллегах-актерах из Украины. Она подвергла критике друзей по сцене, за то, что они обвиняют в развязывании войны на территории Украины — Российскую Федерацию.