На берегу Италии обнаружили лодку переполненную беженцами: что известно о спасенных

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Козлова Альбіна
На берегу Италии обнаружили лодку переполненную беженцами, фото AP
На рыбацкой лодке находилось 539 беженцев из Ливии, которые переплыли Средиземное море. Об этом сообщает издание BBC News.
Работники итальянской береговой охраны у острова Лампедуза эвакуировали людей из лодки на свои суда и доставили к берегу. По словам Алида Серрахиери, медсестры "Врачи без границ", на лодке находилось несколько подростков без сопровождения взрослых. У 20 прибывших есть шрамы от пыток, ожогов, огнестрельных ранений. Люди были очень уставшие, их организмы обезвоженные, добавила медсестра.Предварительно известно, что мигранты провели недели или даже месяцы в Ливии, где ждали посадки на корабли, которые будут идти в Европу. Среди мигрантов немало беженцев из Северной Африки, Западной Африки, Бангладеша.
Это не первый случай, когда к острову прибывают мигранты из стран Африки. Сообщается, что сейчас вновь прибывших беженцев 1200, а жилой комплекс острова, где мигранты остаются, пока оформляются первичные документы для получения убежища, может вместить около 250 человек.
Также итальянская прокуратура начала расследование того, что могло произойти с пострадавшими в Ливии.
В офисе министра внутренних дел Лусианы Ламорджезе сообщили, что она провела долгий телефонный разговор с уполномоченным по внутренним делам Европейского Союза Илвою Йоханссон. В заявлении министерства внутренних дел Италии говорится об необходимости "срочного изменения направления вмешательства в миграционную политику Союза".
По подсчетам министерства, в мае и июне количество мигрантов, прибывших к итальянскому побережью, увеличилось более чем в три раза по сравнению с показателями прошлого года. В июле разница между годами была меньше — 8600 в 2021 году против 7000 в 2020-м.
Лидер правых партий Сальвини, раскритиковал управления миграцией. Сальвини отметил, что за первые семь месяцев 2021 почти 30 000 мигрантов вышли на берег Италии, примерно в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как писал портал "Комментарии", украинские пограничники задержали граждан Турции, которые прятались в поле.
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