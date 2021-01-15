На юге Италии продают дома по 1 евро и доплачивают за их ремонт

Если вы мечтаете обзавестись домиком в Италии, то у вас есть такая возможность, при чем купить жилье можно всего за 1 евро. Такое заманчивое предложение поступило от властей города Троина, расположенного в регионе Сицилия.

на юге Италии распродают дома (фото из открытых источников)

Отмечается, что мэр города хочет преобразить его исторический центр и привлечь таким образом новых жителей, потому что за несколько последних десятилетий в Троине увеличилось количество заброшенных домов. В конце января около 30 таких домов выставят на продажу всего за 1 евро, еще 100 домов будут доступны новым жильцам, когда старые хозяева передадут их мэрии.

Однако, чтобы получить домик на юге Италии за такую смешную сумму, стоит выполнить условие. Покупатель должен внести залог в размере 5 тысяч евро и отремонтировать дом. На выполнение этого условия у него есть 3 года с момента покупки, после чего залог ему возвращается. При этом, часть затрат на ремонтные работы местные власти готовы компенсировать (до 15 тысяч евро на ремонт дома и 10 тысяч евро на работы по энергоэффективности).

Для людей, которые не хотят покупать заброшенный дом и тратиться на его ремонт, есть и другие интересные предложения. Например, за 30 тысяч евро можно приобрести жилье в хорошем состоянии, площадью 80 кв. м.

Новые жильцы также получат некоторые преференции, в частности бесплатный проезд для детей школьного возраста, освобождение от налогов на недвижимость и коммунальные услуги в течение первых 3 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что власти города Салеми на Сицилии хотят "вернуть жизнь" в заброшенную местность и устраивают распродажу домов от 1 евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!