В Италии продают брошенные из-за пандемии дома за 1 евро

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Татьяна Лозовенко
Власти города Салеми на Сицилии хотят "вернуть жизнь" в заброшенную местность и устраивают распродажу домов от 1 евро. Недвижимость выставят на аукцион в следующем месяце. Об этом пишет NTV.
Фото: Euronews
Мер города Доменико Венути напомнил, что 4 тыс. жителей уехали из города в 1968 году после крупного землетрясения. Большая часть недвижимости принадлежит городской администрации, поэтому, как отметил Венути, у желающих не будет проблем с оформлением. Госучреждения предварительно урбанизировали город и восстановили некоторые его достопримечательности. Здания сделаны из песчаника, добытого в местных пещерах. Каждый такой объект занимает не менее 85 кв.м.
Покупатели должны будут внести залог 3 тыс. евро и составить подробный план реставрации здания. Залог вернут, если реставрация здания будет завершена в течение трех лет. Заявки принимаются на сайте госадминистрации.
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