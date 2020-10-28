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Главная Новости Мир Италия В Италии продают брошенные из-за пандемии дома за 1 евро
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В Италии продают брошенные из-за пандемии дома за 1 евро

В городе Салеми на Сицилии в следующем месяце пройдет распродажа домов за 1 евро

сегодня, 16:15
Автор:

Татьяна Лозовенко

Власти города Салеми на Сицилии хотят "вернуть жизнь" в заброшенную местность и устраивают распродажу домов от 1 евро. Недвижимость выставят на аукцион в следующем месяце. Об этом пишет NTV. 

В Италии продают брошенные из-за пандемии дома за 1 евро

Фото: Euronews

Мер города Доменико Венути напомнил, что 4 тыс. жителей уехали из города в 1968 году после крупного землетрясения. Большая часть недвижимости принадлежит городской администрации, поэтому, как отметил Венути, у желающих не будет проблем с оформлением. Госучреждения предварительно урбанизировали город и восстановили некоторые его достопримечательности. Здания сделаны из песчаника, добытого в местных пещерах. Каждый такой объект занимает не менее 85 кв.м. 

Покупатели должны будут внести залог 3 тыс. евро и составить подробный план реставрации здания. Залог вернут, если реставрация здания будет завершена в течение трех лет. Заявки принимаются на сайте госадминистрации.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Италии зарегистрировали новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом.




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