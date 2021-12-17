Нашли в луже крови: в Италии 81-летний профессор убил украинскую заробитчанку

В Итальянском городе Торре-Аннунциата 81-летний экс-профессор застрелил 67-летнюю украинскую гражданку, которая ухаживала за его такой же старенькой сестрой. Об этом информирует итальянский телеканал StabiaChannel .

Мужчина застрелил женщину (фото из открытых источников)

Украинскую работницу обнаружили уже мертвой в доме, где она работала. Окровавленная женщина неподвижно лежала на полу. Лишил ее жизни бывший профессор, преподававший математику в местной средней школе. Он выстрелил в украинку из огнестрельного оружия, которое, очевидно, хранилось в доме.

Работники прокуратуры города Торре Аннунциата уже проводят расследование по этому уголовному делу. Пока не называют причины, предшествовавшие этой трагедии. Они еще не известны. Также сотрудники полиции отслеживали одну из версий убийства — как в доме пожилого профессора появилось огнестрельное оружие.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Италии при неизвестных обстоятельствах погибла украинка 1 декабря в итальянском городе Триест, что на северо-востоке страны, было обнаружено бездыханное тело 43-летней украинки. Труп женщины был найден в ее собственной квартире во время того, как полицейские пришли туда, чтобы доставить судебный документ по угрозам и насилию со стороны ее бывшего партнера. Тело было передано судмедэкспертам, которые установят точную причину его смерти. Пока правоохранители рассматривают несколько версий. Отмечается, что местные СМИ пишут, что в квартире погибшей якобы было обнаружено несколько ампул с метадоном. В то же время, по данным издания ANSA, правоохранители не обнаружили явных следов наркотических веществ. В материале говорится, что правоохранители также рассматривают версию об убийстве украинки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!