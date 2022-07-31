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Новый пакет военной помощи одобрен: Резников заявил, что Украина будет помнить поддержку Италии

Резников поблагодарил Италию за новый пакет военной помощи

сегодня, 12:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Долгое время считалось, что Италия в войне России против Украины постарается занять умеренную позицию. Особенно россияне на это надеялись после переформатирования правительства страны, но, как видно Италия не намерена останавливаться в поддержке Украины, а наоборот, готова эту поддержку усиливать. Как передает портал "Комментарии", так министр обороны Украины Алексей Резников сегодня поблагодарил Италию и своего итальянского коллегу Лоренцо Герини за "новый пакет военной помощи". 

Новый пакет военной помощи одобрен: Резников заявил, что Украина будет помнить поддержку Италии

Вооружение для Украины. Фото: из открытых источников

"Когда мы едины, нас не победить! Я хотел бы поблагодарить итальянское правительство и лично своего друга Лоренцо Герини за новый пакет военной помощи. Народ Украины всегда будет помнить непоколебимую поддержку Италии. Grazie mille (Большое спасибо)!" – написал глава Минобороны в Twitter.

Пока неизвестно, что именно входит в новый пакет военной помощи. В Италии ранее отмечали, что не раскрывают подробности того, что передают Украине.

В среду стало известно, что министерство обороны Италии одобрило отправку четвертого пакета военной помощи Украине, в состав которого входит военная техника, материалы и оборудование. Чтобы не давать противнику дополнительных козырей, список конкретных единиц засекречен. О том, что получили украинские военные оккупанты вскоре узнают, но уже на поле боя.

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Также ранее издание "Комментарии" сообщало – украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, ранены минимум 5 человек, все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены из соображений безопасности.




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