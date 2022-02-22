Огромный столб дыма и фонтаны лавы: в Италии произошло извержение мощного вулкана (ФОТО)

В Италии разбушевался мощный вулкан. Об этом пишет издание УНИАН.

Этна. Фото из открытых источников

Как стало известно, вчера, 21 февраля, снова начал извергаться вулкан Этна, который расположен на острове Сицилия. Из-за сильного извержения цветовой код для авиации был повышен до красного.

Как пишет издание, вулкан выбросил в небо огромный столб дыма и пепла, после чего его активность увеличилась. Отмечается, что фонтаны лавы и пепла достигали высоты около десять километров над уровнем моря.





Фото: Reuters

Для справки: вулкан Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. Его высота меняется после каждого извержения. В настоящее время Этна примерно 3329 метров в высоту.

В Сети появляются фотографии с места событий. На опубликованных кадрах можно заметить гигантские столбы дыма, которые вздымаются в небо.





Фото: Reuters

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Украину всколыхнуло землетрясение. Его очаг находился неподалёку от одного из населённых пунктов Львовской области. Специалисты рассказали, что он залегал на глубине нескольких километров. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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