logo

BTC/USD

37738.58

ETH/USD

2602.56

LTC/USD

105.10

USD/UAH

29.35

EUR/UAH

33.20

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Италия Огромный столб дыма и фонтаны лавы: в Италии произошло извержение мощного вулкана (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Огромный столб дыма и фонтаны лавы: в Италии произошло извержение мощного вулкана (ФОТО)

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе

сегодня, 15:27
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Италии разбушевался мощный вулкан. Об этом пишет издание УНИАН. 

Огромный столб дыма и фонтаны лавы: в Италии произошло извержение мощного вулкана (ФОТО)

Этна. Фото из открытых источников

Как стало известно, вчера, 21 февраля, снова начал извергаться вулкан Этна, который расположен на острове Сицилия. Из-за сильного извержения цветовой код для авиации был повышен до красного.

Как пишет издание, вулкан выбросил в небо огромный столб дыма и пепла, после чего его активность увеличилась. Отмечается, что фонтаны лавы и пепла достигали высоты около десять километров над уровнем моря. 

Огромный столб дыма и фонтаны лавы: в Италии произошло извержение мощного вулкана (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters 

Для справки: вулкан Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. Его высота меняется после каждого извержения. В настоящее время Этна примерно 3329 метров в высоту. 

В Сети появляются фотографии с места событий. На опубликованных кадрах можно заметить гигантские столбы дыма, которые вздымаются в небо. 

Огромный столб дыма и фонтаны лавы: в Италии произошло извержение мощного вулкана (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Украину всколыхнуло землетрясение. Его очаг находился неподалёку от одного из населённых пунктов Львовской области. Специалисты рассказали, что он залегал на глубине нескольких километров. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что врачи назвали лучшие продукты для профилактики дефицита кальцияКальций – один из важнейших химических элементов для человеческого организма. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что нардеп рассказала, почему нужно вводить миротворческий контингент в Украину. Депутаты подготовили обращение к ООН по поводу введения в Украину миротворцев. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/na-sicilii-proizoshlo-izverzhenie-vulkana-etna-fotoreportazh-video-sinoptik-11712529.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!