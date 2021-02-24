Оползень разрушил кладбище в Италии и 200 гробов плавали в море (видео)



















На северо-западе Италии произошел оползень, который зацепил 100-летнее кладбище. Об этом сообщает BBC.

В Италии оползень унес в море сотни гробов, фото - Vigili del Fuoco

Инцидент произошел в городке Камолья, расположенной неподалеку от Генуи в северо-западной части страны. В результате никто не пострадал, поскольку территория кладбища была ограждена в течение нескольких дней – ощущалось, что земля под ногами поддавалась.

Сотни гробов с человеческими останками с кладбища, расположенного на скале курортного города Камольи недалеко от Генуи, упали в море. Сотрудникам кладбища удалось снять момент обвала на видео.





Прибывшие на место оползня сотрудники полиции и пожарные констатировали масштабные разрушения – обрушение затронуло 2 часовни и смыло в море более 200 гробов с человеческими останками. Это может представлять биологическую угрозу для местных жителей и экосистемы. Пожарные и водолазы начали разработку программы восстановления кладбища. Оползень также разрушил две часовни, которые также смыло в воду.









Эксперты пока что не берутся назвать причину оползня, но, вероятно, штормовое море подмыло грунт, что и привело к ЧП.

Напомним, на одном из крупных угольных месторождений Кара-Кече в Кыргызстане сошел большой оползень. Горная масса перекрыла русло реки, разрушила линии электропередач и заблокировала дорогу на этом участке. По предварительным оценкам экспертов, объём сошедшей горной массы достиг 900 тысяч кубометров.

По решению властей, дорога закрыта для сообщения в связи с повышенной опасностью. "В настоящее время земляная масса сползает в реку Кара-Кече. Принимаются меры по ликвидации последствия схода оползня", — сообщил начальник дорожно-эксплуатационного управления Минтранса Киргизии, который прибыл на место происшествия. Также известно, что жертв среди людей, пострадавших в результате оползня, нет.



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